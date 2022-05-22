基隆國中會考結束！6／10寄發成績單　84人確診考生將補考

▲國中會考基隆考區考生共有2832人應考。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

111年國中教育會考5月22日中午結束1天半的考程，考生和家長可以暫時放鬆心情，基隆考區考生共有2832人應考，其中有84位考生因確診，需改參加6月4日及6月5日補考，因居家隔離等啟用第二備用試場數共14間112人；缺考人數以數學科最少為115人，最多為自然科有130人，到考率約近95.79%。

基隆市教育處指出，今年基隆考區共發生4件手機響鈴及答案卡劃記個人資料等違規事件，將召開會議討論後，依違反試場規則扣點或其他適當的處理方式；考試結束後，下午即公布題本與參考答案，考生對於試題有疑義，可在23日到25日中午12時前提出。

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教育處表示，26日晚上7時後會公布試題疑義的解釋結果，6月7日晚上7時後會公布答對題數與等級對照表；6月10日早上8時開放網路成績查詢並寄發成績通知單， 6月12日到13日上午9時到下午4時可申請成績複查。

教育處說，基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，建議同學們可以利用「基隆市十二年基本國教資訊網」查詢相關學校特色資訊；另入學管道各國中學校將於5月30日起陸續受理應屆畢業生集體報名，優先免試入學將於6月17日12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月12日11時公告錄取名單。

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