國中會考補考本週末登場　3911人參加、新北1038人最多

▲國中會考補考本週末登場，圖為之前會考狀況。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考補考將在本週末（6/4、5）登場，根據教育部統計，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，將併同大陸考場499名考生，一併舉行考試，補行考試通知函昨（30日）已經寄發，而明（6/1）將寄發補行考試准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

今年國中會考在5月21、22日舉行，共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部統計，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，將併同大陸考場499名考生，將一併安排在22考場，148間試場舉行。

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▲教育部長潘文忠曾表示，今年國中會考補考是歷年最大規模。（圖／記者許敏溶攝）

教育部長潘文忠日前曾表示，今年國中會考補考，是歷年規模最大的補考，教育部補充說明，參加補考的3911人當中，分散在全台18個考區，其中以新北市的1038人最多，補考時在全台18個考區都設有試場，不會讓考生千里迢迢跑到外地去應考，一般試場可容納36人應考，也會準備備用試場，每間可容納8到12人。

今年大陸考場共有499名考生，不過，教育部指出，上海因為疫情無法辦理考試，經過了解多數學生並未有返台升學高中等學校需求，在學校徵詢家長意願，其中有6名考生返台應考，5名考生至華東及東莞試場應試，各校均協助考生依當地防疫措施給予相關協助，並妥善安排試場。

為確保會考公平性，教育部表示，大陸考場試務會（彰化級中）針對印卷分卷闈場及各試場進行全程遠端監控錄影，教育部也委請在大陸的台灣督導進行考試二日的全程監督，確保考試公平性，而大陸考場考生後續若返台參加高中免試入學等管道，將採外加名額辦理。

