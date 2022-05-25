　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中國三女會考前車禍骨折！醫院特設考場2老師監考

▲▼台中國三女生在會考前車禍住院，童醫院特設考場 協助順利應試。（圖／童綜合醫院提供，下同）

▲台中國三女生在會考前車禍住院，童醫院特設考場協助順利應試。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市15歲中港中學國三黃姓女同學，14日車禍骨折被送到童綜合醫院急診室，雖然開刀進行固定復位手術恢復良好，但不巧碰上國中會考，學校為顧及權益，特別在醫院佈置考場，由2名老師監考，順利完成考試，家長原以為必須重考，如今獲得市府貼心安排，感謝再三。

▲▼台中國三女生在會考前車禍住院，童醫院特設考場 協助順利應試。（圖／童綜合醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃女車禍被送到童綜合醫院急診室，會診骨科醫師徐自良，確定女同學左腳脛骨開放性骨折，立即送手術室進行內固定復位手術，手術順利並恢復良好，但是術後住院期間遇上國中會考，攸關孩子的未來生涯，家長以為可能要重考了，不料班導師將孩子的特殊情況呈報給教育局，臨時申請了特殊考場。

▲▼台中國三女生在會考前車禍住院，童醫院特設考場 協助順利應試。（圖／童綜合醫院提供，下同）

因為黃同學傷勢不適合離開醫院，教育局請衛生局通知醫院協助安排考試場地，童醫院便在病房樓層尋找合適場地，並設置桌椅，2天考試由2名老師到場監考，讓黃同學坐在輪椅上並在身體可負荷的情況下無虞的應試。

黃媽媽表示，女兒會考前夕發生車禍意外後，沒想到醫院能安排考試場地，真的很謝謝學校、童醫院與相關單位的幫忙，才能如期完成會考考試，現在也希望孩子能儘快恢復健康。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，孩子國中三年的努力，都希望能在會考上奮力一搏，沒想到會在考試前夕遇到意外，醫院也希望能幫孩子如期完成考試，因此盡力協助特殊考場的設置，並隨時給予醫療上的協助，讓黃同學與家長都能安心。

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
虎航日韓套票搶光！　官網當機改「延長銷售時間」
連101都輸它！　全台最夯Google地點「第1名傻眼了」
醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」！　求3件事：快撐不住
快訊／台中高中以下提早放暑假？　盧秀燕回應
台64線BMW撞爛變形！　2男交疊「1人多處骨折慘死」
天虹科技副總撞死騎士！警高官陪作筆錄　家屬被問：有無自殺傾向
LIVE／暑假提前?雙北準備情況曝光　教團要教育部別踢皮球
快訊／震驚！遭客運輾斃男大生　竟是「無腿泳士」陳亮達
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

疫情高峰已過？前疾管署長曝Omicron敗給台灣人「這1點」

她到男友家愛愛完　跑進妹妹房間拍裸照！網轟爆：超反胃

端午節超萌貼圖來了！LINE「4款限時免費下載」

太想出國！虎航日韓套票搶光了　官網當機改「延長銷售時間」

心肌梗塞胸痛不當回事　男工作時倒地送醫...低溫療法搶命

重回戰場救人！退休護理師進駐防疫旅館　李芝緯：絕不後悔

高雄兒童BNT秒殺！家長搶預約急壞　陳其邁：下週校園全面開打

台中高中以下提早放暑假？　盧秀燕：3方案評估中「明天公布」　

高雄兒童BNT一夜秒殺！家長8點衝診所「都沒了」　小孩樂開心

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

疫情高峰已過？前疾管署長曝Omicron敗給台灣人「這1點」

她到男友家愛愛完　跑進妹妹房間拍裸照！網轟爆：超反胃

端午節超萌貼圖來了！LINE「4款限時免費下載」

太想出國！虎航日韓套票搶光了　官網當機改「延長銷售時間」

心肌梗塞胸痛不當回事　男工作時倒地送醫...低溫療法搶命

重回戰場救人！退休護理師進駐防疫旅館　李芝緯：絕不後悔

高雄兒童BNT秒殺！家長搶預約急壞　陳其邁：下週校園全面開打

台中高中以下提早放暑假？　盧秀燕：3方案評估中「明天公布」　

高雄兒童BNT一夜秒殺！家長8點衝診所「都沒了」　小孩樂開心

新北校園BNT兒童疫苗今開打　施打意願逾4成、6月底完成接種

天虹科技副總撞死騎士！「害命3寶」竟甩鍋嫁禍　監視器狠打臉

疫情高峰已過？前疾管署長曝Omicron敗給台灣人「這1點」

公股銀變「IG打卡熱點」！　一銀西門分行披塗鴉外衣

她到男友家愛愛完　跑進妹妹房間拍裸照！網轟爆：超反胃

無法完成的約定！　林志祥遺憾等不到陸教練

拉文左膝手術順利　公牛一哥是湖人的「大粉絲」

端午節超萌貼圖來了！LINE「4款限時免費下載」

蔡康永人生金句：伴侣不必是你最好的朋友，分手就不怕遭受雙重損失

太想出國！虎航日韓套票搶光了　官網當機改「延長銷售時間」

生活熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

老闆確診　闆娘不快篩！熟客1句話讓員工傻眼

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

確診康復「身體易累」！他揭後遺症：已經1個月了

白沙屯媽祖突轉頭倒車衝民宅　她跪地哭：等祢N年

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」　結局療癒

雙北多「天選之人」未暴衝？　專家曝原因

被男星性騷「激似賴品妤」女教練起底　被圍勦怒剃頭

15縣市大雨特報　這2天雨彈最猛

更多熱門

相關新聞

國中會考3911人參加6／4、5補考

國中會考3911人參加6／4、5補考

國中教育會考上週末結束，教育部今（25日）指出，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，而雙北共有1546人，佔總數4成，將併同大陸考場499名考生，總共4410人參加6月4日、5日舉辦的補行考試，考生已考過科目可自由選擇是否參加，成績擇優計算，錄取名額將採外加名額方式辦理。

國中會考兩天共295件違規

國中會考兩天共295件違規

各科補教師解析想拿A++可錯幾題

各科補教師解析想拿A++可錯幾題

基隆6/10寄發成績單　84人確診考生將補考

基隆6/10寄發成績單　84人確診考生將補考

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

關鍵字：

童綜合國中會考骨折國三女

讀者迴響

熱門新聞

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面