台中國三女會考前車禍骨折！醫院特設考場2老師監考

▲台中國三女生在會考前車禍住院，童醫院特設考場協助順利應試。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市15歲中港中學國三黃姓女同學，14日車禍骨折被送到童綜合醫院急診室，雖然開刀進行固定復位手術恢復良好，但不巧碰上國中會考，學校為顧及權益，特別在醫院佈置考場，由2名老師監考，順利完成考試，家長原以為必須重考，如今獲得市府貼心安排，感謝再三。

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黃女車禍被送到童綜合醫院急診室，會診骨科醫師徐自良，確定女同學左腳脛骨開放性骨折，立即送手術室進行內固定復位手術，手術順利並恢復良好，但是術後住院期間遇上國中會考，攸關孩子的未來生涯，家長以為可能要重考了，不料班導師將孩子的特殊情況呈報給教育局，臨時申請了特殊考場。

因為黃同學傷勢不適合離開醫院，教育局請衛生局通知醫院協助安排考試場地，童醫院便在病房樓層尋找合適場地，並設置桌椅，2天考試由2名老師到場監考，讓黃同學坐在輪椅上並在身體可負荷的情況下無虞的應試。

黃媽媽表示，女兒會考前夕發生車禍意外後，沒想到醫院能安排考試場地，真的很謝謝學校、童醫院與相關單位的幫忙，才能如期完成會考考試，現在也希望孩子能儘快恢復健康。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，孩子國中三年的努力，都希望能在會考上奮力一搏，沒想到會在考試前夕遇到意外，醫院也希望能幫孩子如期完成考試，因此盡力協助特殊考場的設置，並隨時給予醫療上的協助，讓黃同學與家長都能安心。