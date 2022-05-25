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國中會考3911人參加6／4、5補考　雙北共1546人佔總數4成

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲國中會考補考將在6月4日、5日舉辦，光是雙北的考生佔4成。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考上週末結束，教育部今（25日）指出，經過全國試務會與各縣市政府確認後，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果考生共有3911名，而雙北考區就有1546人，佔總數4成，將併同大陸考場499名考生，總共4410人參加6月4日、5日舉辦的補行考試，考生已考過科目可自由選擇是否參加，成績擇優計算，錄取名額將採外加名額方式辦理。

教育部表示，參加補考不必重新報名，全國試務會將依照前述縣市政府確認的名單，製作補行考試通知函，下週一（30日）寄發，並於6月1日寄發補行考試准考證，集體報名的國中應屆畢業生由就讀國中轉發，個別報名考生由各考區試務主辦學校寄發。

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今年國中會考共19萬9318人（含大陸試場）報考，根據教育部因為確診或快篩陽而無法參加考試共有3413人，但根據教育部今天更新的最新統計資料，總數來到3911名，併同大陸考場499名考生，總共4410人，參加6月4日、5日補考，教育部長潘文忠日前更形容，這是歷年規模最大補考。

▲▼為期兩天國中會考今天落幕。（圖／新北教育局提供）

▲為期兩天國中會考在上週末舉行。（圖／新北教育局提供）

對於補考人數從上週末3413人來到今天的3911人，增加近500人，教育部補充說明，主要是會考結束後，仍有學生確診等相關資料陸續傳進來，而且每一筆資料都要經過再三確認與比對，所以數字上才有落差。

教育部指出，參加補考的3911人當中，分散在全台18個考區，其中以新北市的1038人最多，其次為台北市也有508人，補考時將在全台18個考區都設有試場，不會讓考生千里迢迢跑到外地去應考，一般試場可容納36人應考，也會準備備用試場，每天可容納8到12人。

全國試務會表示，補行考試的試題難易度及鑑別度與正式考試的試題相當，考生可就未應試科目進行補行考試，已經應考過科目可自由選擇是否參加，其成績將擇優計算，而參與補行考試考生，後續參加高中免試入學等管道，其錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到考生權益，包括建中、北一女等雙北等明星學校也一樣，外加名額不會有限制

此外，另受疫情影響，教育部指出，今年大陸考場辦理方式，延續前2年辦理模式，由大陸考場試務會針對印卷分卷闈場及各試場進行全程遠端監控錄影，除監控考前試務工作準備及考試期間嚴謹性外，並由教育部委請在大陸的台灣督導進行考試二日的全程監督，確保考試公平性，大陸考場考生後續如返台參加高中免試入學等管道，也採外加名額辦理，若考生確診無法應考，將比照過去兩年模式，採取專案入學機制來處理辦理。

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