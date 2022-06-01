一班剩一人！「零負債」蘭陽技術學院下學年停辦

▲受少子化衝擊，目前「零負債」的蘭陽技術學院，下學年起將停辦。（圖／摘自蘭陽技術學院）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯持續衝擊，除了台首大等校傳出將停招，位於宜蘭頭城的蘭陽技術學院，董事長劉石純在上週四（26日）發給教職員的一封信中，表示已經向教育部申請111學年停辦，並經教育部核准，教育部今（1日）證實此事，指董事會針對教職員將發放每人最高6個月資遣費，也會協助將學生安置到其他學校，董事會將提供每位學生1.5萬元助學金，直到應屆畢業為止。

蘭陽技術學院在1966年創校，前身為復興工專，受到少子化衝擊影響，蘭陽技術學院陸續關閉部分科系，並在110學年先申請停招，董事長劉石純在上週四發給教職員的一封信中，表示已經向教育部申請111學年停辦，並經教育部核准。

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▲劉石純指受少子化影響，目前「零負債」的蘭陽技術學院，下學年起將停辦。（圖／摘自蘭陽技術學院）

劉石純也在信中提及，從103學年起，收入就未達學校營運經費，7年來董事無條件捐資已達4.7億元，但因為地處偏鄉與少子化等因素，即使學校嘗試轉型，但辦學規模無法達到群體學習環境，甚至有一人一班，目前學校零負債，而利用學校現有資金與資產在111學年停辦，才能保障學生與教師權益，這是不得不選擇。

教育部則表示，蘭陽技術學院在110學年度停招，董事會因評估後續已無法繼續捐資，在學校還有資金可維持110學年度正常運作以及發放教職員資遣費前提下，今年經過校務會議報告，也經過董事會通過後，把停辦計畫報到教育部，教育部經過私校諮詢會諮詢，也經專科以上學校停辦審議委員會審議，在5月23日同意蘭陽技術學院自111學年度起停辦。

有關教職員跟學生權益部分，教育部指出，教職員將比照「私立高級中等以上學校退場條例」，發放每人最高6個月資遣費，學生部分，今年110學年度畢業後，大概剩下100位左右學生，教育部將協助安置轉學到其它學校，蘭陽技術學院董事會也提供每一位學生一個學期1.5萬助學金，直到學生應屆畢業為止。



教育部進一步說明，由於蘭陽技術學院並非專輔學校，故依照私校法相關規定辦理停辦，停辦後會有三年的改辦或改制期限，之後再由董事會做後續考量。