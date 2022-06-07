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快訊／學生單日+9018！確診總數逾24.7萬　全台6431所園校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲受疫情影響，今天仍有超過6千所園校暫停實體課程，採取遠距教學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，昨（6日）單日暴增超過至1萬例確診，根據教育部今（7日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又暴增9018例確診，除4例為境外生，其餘9014例全都是本土學生，學生累計確診總數突破24.7萬例，而光是國小學生就超過8.8萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6431所園校停課，較昨天減少21所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為24萬7263例，較昨天新增9018例，連續兩天新增超過9千例確診，今天新增9018例中，4例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到24萬6591例，而本土生新增9014例確診，包括大專校院新增1184例、高中1333例、國中1337例、小學生3368例、幼兒園1792例；境外生今天新增4例，累計確診總數來到672例。

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▲▼今天校園單日新增9018例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園單日新增9018例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6431所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少21所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5874所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少3所，包含幼兒園2359所、國小2393、國中 680校、高級中等學校315校、大專校院127校；另有557所園校採「部分班級」暫停實體課程，也比昨天減少18所，包含幼兒園331所、國小 98校、國中52校、高級中等學校 54校、大專校院22校。

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關鍵字：

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