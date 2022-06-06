　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生確診「今暴增10520例」總數破23.8萬！　全台6452校停課

▲疫情相關素材拍攝，新北市淡水區正德國中，校方今日以LINE家長群組及發放通知單放式，通知家長明日起(5/6)全校7.8年級生停課至5/12日，9年級生停至5/20日會考當天，無確診才能到校參加會考，停課期間學生採遠端線上教學▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲今再增133校停課，全台累計共6452校。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（6日）晚公布全台學生確診總數達238245例，以昨天單日增3074人來看，今單日又暴增至10520例，又以國小最多增4546例，全台全校或部分班級停課較昨天增133校，累計共6452所。

教育部指出，今大專院校確診數增589人、高中1474人、國中1448人、國小4546人和幼兒園2463人，總數238245人，包含本土237577人、境外668人。，

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天統計全台共6319校暫停實體課程，教育部指出，今再增加133校，共6452校，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計5877所園校（含幼兒園2351所、國小2419、國中 681校、高級中等學校299校、大專校院127校）。採「部分班級」暫停實體課程，計575所園校（含幼兒園331所、國小 115校、國中53校、高級中等學校 54校、大專校院22校）。

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
金馬影帝現身商演精神疑出問題　慘澹近況曝光
快訊／百萬網紅泰國娜美驚傳死亡！　親友含淚證實了
金曲主持人神秘剪影出爐　網暴動瘋猜是這位「雙金得主」
端午節後拒吃肉粽！他開便當傻眼　網全跪：媽媽太強
快訊／林瑞陽公司「涉合約糾紛」遭起訴！明道也是大股東
快訊／妥協了！羅智強宣布退出桃園市長選戰
白牆粉刷後浮紅色詭斑　網一看圖驚喊：快處理
防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

文化部公布最新人事　廖仁義接任國美館館長、梁永斐續專任史博館

學生確診「今暴增10520例」總數破23.8萬！　全台6452校停課

南投+1128！林明溱批中央採購兒童疫苗延宕　高中以下遠距至12日

彰化確診降到3字頭！疫情有緩和趨勢　學童下周可望恢復實體上課

母確診亡24小時內要火化！家屬跪醫院外40m淚祭　盧秀燕說話了

直衝發燒1！台南Josh離婚日「觀看次數驚呆」　網見內容讚勇敢

小二童作文寫「我的媽媽」！4句話氣暈本尊　網一看笑翻：是人才

一分鐘連收12則！LINE「這功能」苦主一看翻白眼：我就故意不回

今晚雨勢漸強！明起連3天「梅雨彈炸全台」　雨得下1週才停

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

文化部公布最新人事　廖仁義接任國美館館長、梁永斐續專任史博館

學生確診「今暴增10520例」總數破23.8萬！　全台6452校停課

南投+1128！林明溱批中央採購兒童疫苗延宕　高中以下遠距至12日

彰化確診降到3字頭！疫情有緩和趨勢　學童下周可望恢復實體上課

母確診亡24小時內要火化！家屬跪醫院外40m淚祭　盧秀燕說話了

直衝發燒1！台南Josh離婚日「觀看次數驚呆」　網見內容讚勇敢

小二童作文寫「我的媽媽」！4句話氣暈本尊　網一看笑翻：是人才

一分鐘連收12則！LINE「這功能」苦主一看翻白眼：我就故意不回

今晚雨勢漸強！明起連3天「梅雨彈炸全台」　雨得下1週才停

全國首宗《跟騷法》收押曝！1天狂扣240通電話　恐怖前夫進牢了

汗臭來襲怎麼辦？5個方法幫妳全面改善，夏天也能當「香香公主」！

劇組凌晨4點拍水戲2人溺亡！　「莫名其妙就不見」網轟：都幾次了

最強黑馬！00878暴增10萬人投資　跑贏大盤散戶超愛高股息

摸11歲女童胸給100買雞排封口　補習班狼師誆遭誣陷坑錢下場曝

adidas X Gucci系列搶先逛！經典Gazelle聯名球鞋、可愛飾品必敗

確診死亡人數超越921地震　南投籲長者提升施打率減低中重症

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

單身妹「腹部隆起」以為變胖！健身半年才知事情大條了

作業快寫不完了！哥哥聽到「嗚嗚聲」秒回頭摸摸　眼神對牠超有愛

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

確診刷牙、上廁所好累　20歲妹包尿布讓媽擦屁股

紫色一大片！5天雨量預測圖曝　這地區下最多

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

「台南白車猴」鬼畜105秒嚇瘋全場　下場曝光

今天芒種「6大禁忌」不要犯！　別吃1水果

本土52992「各縣市分佈曝 」！

無敵星星會失效！莊人祥曝「國內二度感染」人數

青少年首例！編劇15歲姪子染疫亡

更多熱門

相關新聞

學校停課食材打水漂　他要求團膳納入紓困

學校停課食材打水漂　他要求團膳納入紓困

無黨籍立委黃國書6日表示，行政院近期提出新一波振興紓困方案，投入總金額345.6億，受惠產業包含餐飲業、會展業、觀光業、交通運輸業、藝文業，然而卻漏掉因為校園停課、收入受到衝擊的團膳業者，希望教育部能將團膳業者納入本次紓困的名單。

學生今增3074人確診！全台6319校停課

學生今增3074人確診！全台6319校停課

單日+3380！全台6321所園校停課

單日+3380！全台6321所園校停課

會考補考首日344人缺考、到考率92%

會考補考首日344人缺考、到考率92%

教部推偏鄉弱勢增能計畫弭平城鄉差距

教部推偏鄉弱勢增能計畫弭平城鄉差距

關鍵字：

學生染疫學生確診停課學校全校班級教育部

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面