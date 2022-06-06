學生確診「今暴增10520例」總數破23.8萬！　全台6452校停課

▲今再增133校停課，全台累計共6452校。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（6日）晚公布全台學生確診總數達238245例，以昨天單日增3074人來看，今單日又暴增至10520例，又以國小最多增4546例，全台全校或部分班級停課較昨天增133校，累計共6452所。

教育部指出，今大專院校確診數增589人、高中1474人、國中1448人、國小4546人和幼兒園2463人，總數238245人，包含本土237577人、境外668人。，

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昨天統計全台共6319校暫停實體課程，教育部指出，今再增加133校，共6452校，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計5877所園校（含幼兒園2351所、國小2419、國中 681校、高級中等學校299校、大專校院127校）。採「部分班級」暫停實體課程，計575所園校（含幼兒園331所、國小 115校、國中53校、高級中等學校 54校、大專校院22校）。