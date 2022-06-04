快訊／單日+3380！學生確診總數逾22.4萬　全台6321所園校停課

▲國內疫情嚴峻，今天仍有超過6千所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，校園確診數則持續有減少趨勢，根據教育部今（4日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增3080例確診，除4例為境外生，其餘3076例全都是本土學生，學生累計確診總度突破22.4萬例，而光是國小學生就超過7.9萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6321所園校停課，較昨天增加1所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為22萬4651例，較昨天新增3080例，但單日新增數又比昨天4229例減少，3080例中，4例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到22萬3988例，而本土生新增3076例確診，包括大專校院新增527例、高中360例、國中354例、小學生1174例、幼兒園661例；境外生今天新增4例，累計確診總數來到663例。

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▲今天校園單日新增3380例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6321所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加1所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5714所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加1所，包含幼兒園2192所、國小2392、國中 673校、高級中等學校328校、大專校院129校；另有607所園校採「部分班級」暫停實體課程，則連續兩天一樣，包含幼兒園345所、國小 115校、國中73校、高級中等學校 56校、大專校院18校。