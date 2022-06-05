學生今增3074人確診「總數達22.7萬」！　全台6319校停課

▲教育部指出，全台全校跟部分班級停課累計6319校。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（5日）晚公布，學生確診單日增加3074人，總數達227725，以國小新增1166例最多，全台全校或部分班級停課累計6319校。

教育部表示，大專院校今新增485人確診，高中345人、國中368人、國小1166人和幼兒園710人，總數227725人，包含本土227062人、境外663人。

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至於受疫情影響暫停實體課程的學校，教育部說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部指出，採「全校」暫停實體課程，計5712所園校（含幼兒園2192所、國小2392、國中 673校、高級中等學校328校、大專校院127校）。採「部分班級」暫停實體課程，計607所園校（含幼兒園345所、國小 115校、國中73校、高級中等學校 56校、大專校院18校）。全校跟部分班級共6319校。

