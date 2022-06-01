今起實施夏季電價　國民黨立委喊「凍漲」：別跟全民搶錢

▲國民黨團呼籲夏季電價凍漲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（1日）開始夏季電價，國民黨立法院黨團書記長萬美玲上午舉行記者會批評，政府左手提出紓困、右手漲電價，政策自相矛盾，百姓沒有辦法接受也吃不消，沒有辦法接受政府在百姓最辛苦的時候，來做搶錢的工作。國民黨立委費鴻泰直接呼籲，政府該苦民所苦，不要實施夏季電費。

國民黨團今天上午舉行「物價漲不停，疫情下不來，還拿夏季電價跟全民搶錢？ 」記者會。

費鴻泰說，現在商店生意不好，連里辦公室都不敢開冷氣，現在疫情進入高原期，到底會維持多久也不知道，很多人居家隔離、居家上班、孩子居家上課，不讓他們開冷氣可以嗎？香港考量人民「過得很苦」免除電費，要求行政院「苦民所苦」不要實施今年夏季電費，如果一定要收，至少一般家庭不要再漲，讓大家喘口氣，否則最後受苦的是孩子們。

國民黨立委林思銘喊話，政府行行好吧，現在物價因為疫情和烏俄戰爭飛漲，政府還要搶錢嗎？現在民眾多待在家，對電費上漲特別有感，「簡直是對已經勒緊荷包的民眾再捅一刀」，呼籲夏季電費凍漲讓民眾喘口氣。

台電日前說明，夏月電價制度循例於6月1日起開始實施，夏月因冷氣空調用電增加，用電量約比非夏月多4成，使民眾易感電費增加，估算每月電費平均增加約459元，不過全國仍有逾360萬戶因用電較少不受影響。

台電指出，我國去年每戶平均每月用電量約352度，在非夏月期間每戶平均用電量是312度，到了夏季6至9月因為氣溫上升，平均每月用電量增加至433度，高出近4成，每月電費平均增加約459元，其中335元（73%）來自用電量增加，因夏月電價調整而增加部分僅124元。

▲夏季電價今天開始實施，圖為示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）