國民黨統計「可支配所得」成長　新北第一、北桃竹最低

▲國民黨：「可支配所得」成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成倒數三人組。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨統計六都的可支配所得成長率，並指出台北市、桃園市及新竹市排名最後，新北市、新竹縣排名前段，成長率為六都之冠，國民黨文傳會副主委何志勇批評，綠色執政無心市政，藍色執政幸福保證。

根據行政院主計總處定義，「可支配所得」是全部所得收入扣除非消費性支出（例如：利息、社會保險保費、稅金、罰款及禮金等)後，實際可自行運用之所得，其計算公式為：可支配所得＝所得收入總計－非消費支出＝消費＋儲蓄。

根據主計總處資料，比較六都以及新竹縣市，2014年到2020年「每人平均可支配所得」的總成長率，由高到低分別是新北市36.09%，新竹縣25.73%，台南市20.53%，台中市19.36%，高雄市16.65 %，新竹市15.99 %，桃園市15.64%，台北市14.47 %。

針對台北市的成長率墊底，台北市議員王鴻薇表示，台北市可支配所得的「絕對值」最高，那是前人努力的成果，台北市長柯文哲上任後「成長率」最低，表示台北的發展是停滯的，原因在於「居住不正義」，房貸利息與房租吃掉了大部分的所得，以及招商不足，沒有振興就業。

王鴻薇舉例，台北的房價所得比16.29，市民要不吃不喝16年才買得起房，貸款負擔率65.09％全台最高，相較之下新北市是50.02%，全台平均值只有37.83%；而大巨蛋在柯文哲任內空轉8年，當然也會讓投資者卻步。

對於桃園市的可支配所得成長率倒數第二，桃園市議員朱珍瑤指出，桃園市長鄭文燦以「桃園是成長中的新興城市」為由，以建設之名大幅舉債，至2020年底，已讓桃園市的負債增加87%。她抨擊，正在「成長中」的桃園市，可支配所得的「成長率」卻是倒數第2，這不是很矛盾嗎？

何志勇則批評，新竹縣、市是共同生活圈，但新竹市的可支配所得成長率15.99%，大幅落後新竹縣的25.73%；這10%的差距，就是新竹市長林智堅被「過度包裝」的最好證明。

何志勇認為，林智堅不重視基礎建設，道路有很多坑洞，自來水品質不佳，人行道鋪設不完整，應該是要把握最後半年任期，將未完成的市政做好，卸任後大可入閣繼續推動竹竹合併。

若林智堅的心只放在參選桃園市長，何志勇呼籲「不如現在就請辭，不要耽誤新竹市民」，同時指出如果倒數第3名的林智堅要去接棒倒數第2名的鄭文燦，是非常諷刺的。



新北市議員參選人黃心華則打出朱立倫與侯友宜的「新北經驗」，解釋為什麼新北市的可支配所得成長率高達36%，他回顧2010年朱立倫宣誓要打造捷運「三環三線」，當時蔡英文說是「買不起的大牛排」，現在三環三線已經要擴張成「三環六線」。

黃心華認為，捷運平衡了新北市各區發展，吸引人口移入與投資意願，讓侯友宜的招商成績全國居冠，有目共睹。此外，新北市大力協助婦女、中高齡者返回職場，也對於增加可支配所得發揮助益。

黃心華強調，新北市不只是「可支配所得」成長率第一，描述貧富差距的「5等分位所得差距」倍數為4.51倍，同樣是六都表現最佳，「新北經驗」可以分享到其他縣市，可有助於提升全國生活水準。