　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

▲▼國民黨指蔡其昌助理造謠台中疫苗施打人數。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨指蔡其昌助理造謠台中疫苗施打人數。（圖／翻攝國民黨臉書）

政治中心／綜合報導

新冠疫情延燒，疫情相關謠言滿天飛，國民黨31日揭露，立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散播圖卡，指台中市府僅施打7200劑兒童疫苗，但台中兒童施打疫苗已達7萬7290人次，「根本是惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊！」

國民黨批評，當各縣市政府忙著補救民進黨政府的「超慢部署」，立法院副院長蔡其昌的團隊卻忙著造謠生事，「疫情當前，蔡其昌可不可以放下選舉利益，把心力放在為人民尋求福祉？」

國民黨表示，台中市政府努力打拼為7萬7290名孩子施打疫苗，立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤卻散播圖卡，造謠稱台中市僅施打7200劑疫苗，「根本是惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊！」

國民黨指出，台中市衛生局拿出數據打臉，統計至5/31下午15:00為止，在台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次，另兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，因此台中兒童施打疫苗數共7萬7290人次。

國民黨批評，當人民感嘆很多孩子因為疫情走了，蘇貞昌忙著怒批是「假消息」，要求揚言依法嚴辦，但面對現在民進黨人士到處散播謠言，捏造不實資訊，卻明顯毫無作為，「顯然蔡政府所謂的查辦假消息，只是限制言論自由的藉口，放任自己人到處造謠，作為某求政治利益的手段！」

國民黨也提醒，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
「您的夥伴正在決鬥！」外送員開戰駕駛　結局驚呆網
快訊／汪小菲「帶女孩回新婚房」出軌照片曝！　葛斯齊強調2亮點
女星求子「每週喝4次老公精液」　禁高潮嘴也不行：為純淨的卵子
快訊／T1歷史性總冠軍首戰　胡瓏貿0.7秒三分海神收勝
葛斯齊開直播了！爆「3小時前汪小菲打電話」：請我保護那些女孩
遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了
瑤瑤「UU爆乳」誤入自拍太辣　馬力歐洩超真實表情
花蓮女「遭垃圾車輾過」　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

「促轉會專門打壓在野黨」　國民黨：行政院勿淪為下一個東廠

柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

接見達克沃絲　蘇貞昌：盼美協助台後備動員、國民兵防衛

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

快訊／教保員體罰霸凌幼兒「終身不得聘任」　立院修法堵兒虐

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

「促轉會專門打壓在野黨」　國民黨：行政院勿淪為下一個東廠

柯文哲預估：中南部下周達到頂峰　雙北疫情往下「7月中應該會解封」

接見達克沃絲　蘇貞昌：盼美協助台後備動員、國民兵防衛

王婉諭「確定是確診了」　自嘲：上任以來睡最飽

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

立法院會期落幕通過96議案　游錫堃盼全民支持「18歲公民權」

快訊／教保員體罰霸凌幼兒「終身不得聘任」　立院修法堵兒虐

蔡英文路線在對抗賴清德？　親賴人士揭「賴清德外交兩岸立場」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

殉職飛官徐大鈞「初步相驗結果曝」！檢立專案小組偵辦

羅昂7局飆8K奪5連勝　郭俊麟生涯首勝再等等

廚師教蛋糕完美保存法「倒著放」　網：媽媽幾十年前就知道

汪小菲「帶女孩回新婚房」照片曝！　葛斯齊強調2亮點：這可能嗎

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

快訊／T1歷史性總冠軍首戰　胡瓏貿0.7秒三分海神收勝

分手還聯絡前任？4大暗黑真相曝　騙砲渣男「8字語錄」讓人氣炸

葛斯齊開直播了！爆「3小時前汪小菲打電話」：請我保護那些女孩

破獲詐欺收簿集團　新營警治安會報受表揚

飲料業福音來了！　罐裝水果茶貨物稅率有望降到8％

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／陳水扁確診　自曝昨晚突感不適

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／AT-3學官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

更多熱門

相關新聞

「促轉會專門打壓在野黨」　國民黨：行政院勿淪為下一個東廠

「促轉會專門打壓在野黨」　國民黨：行政院勿淪為下一個東廠

針對促轉會停止運作，國民黨今（31）日表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，專門打壓在野黨，政治鬥爭的濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關，接手促轉會業務的行政院，勿淪為下一個東廠，踐踏台灣民主憲政。

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

兒童疫苗接種站明上路！她質疑疫苗何處來　「不是都給地方了？」

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

兒童大型接種站是白癡政策？他曝疫苗分配率　「有得打都樂觀其成」

6hrs沒進食！她戴N95「鼻樑壓到破皮」曝醫院慘況

6hrs沒進食！她戴N95「鼻樑壓到破皮」曝醫院慘況

關鍵字：

國民黨蔡其昌新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

今本土+80656！各縣市分佈曝

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心「高中剛錄取」

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

快訊／今增90死！本土+80656

更多

最夯影音

更多
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面