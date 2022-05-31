台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

▲國民黨指蔡其昌助理造謠台中疫苗施打人數。（圖／翻攝國民黨臉書）



政治中心／綜合報導

新冠疫情延燒，疫情相關謠言滿天飛，國民黨31日揭露，立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散播圖卡，指台中市府僅施打7200劑兒童疫苗，但台中兒童施打疫苗已達7萬7290人次，「根本是惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊！」

國民黨批評，當各縣市政府忙著補救民進黨政府的「超慢部署」，立法院副院長蔡其昌的團隊卻忙著造謠生事，「疫情當前，蔡其昌可不可以放下選舉利益，把心力放在為人民尋求福祉？」

國民黨表示，台中市政府努力打拼為7萬7290名孩子施打疫苗，立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤卻散播圖卡，造謠稱台中市僅施打7200劑疫苗，「根本是惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊！」

國民黨指出，台中市衛生局拿出數據打臉，統計至5/31下午15:00為止，在台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次，另兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，因此台中兒童施打疫苗數共7萬7290人次。

國民黨批評，當人民感嘆很多孩子因為疫情走了，蘇貞昌忙著怒批是「假消息」，要求揚言依法嚴辦，但面對現在民進黨人士到處散播謠言，捏造不實資訊，卻明顯毫無作為，「顯然蔡政府所謂的查辦假消息，只是限制言論自由的藉口，放任自己人到處造謠，作為某求政治利益的手段！」

國民黨也提醒，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。