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變態走開！《跟騷法》今天上路　犯8大罪行上重判關5年

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲今天是《跟蹤騷擾防治法》施行日，圖為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

《跟蹤騷擾防治法》今（1日）正式上路，只要出現監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資等8類行為，並且有持續或反覆性和性與性別有關，而且讓當事人心生畏怖就可能觸法，最重可處5年刑期。

根據警政署統計，全台每年約有8千件跟蹤騷擾案件，行政院去年4月提出《跟騷法》立法主張，立法院火速於11月三讀通過，經過總統蔡英文簽署，於6月1日正式施行。

《跟騷法》明定「跟蹤騷擾」的行為，指的是以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的行為，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動。

該法也列出8大類跟蹤騷擾的樣態，包含監視他人行蹤、盯哨守候尾隨、對特定人警告威脅嘲弄辱罵、利用網際網路對特定人進行干擾、要求約會或其他追求行為，以及對特定人寄送文字、圖畫、聲音或影像；向特定人出示有害其名譽的訊息或物品；未經同意訂購物品或服務等均入列。

在罰則方面，《跟蹤騷擾防制法》規定，跟蹤騷擾是告訴乃論罪，實行跟蹤騷擾行為者，得處1年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；如有攜帶凶器，加重處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣30萬元以下罰金。

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