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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「促轉會專門打壓在野黨」　國民黨：行政院勿淪為下一個東廠

▲▼促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

▲促進轉型正義委員會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

針對促轉會停止運作，國民黨今（31）日表示，促轉會成立4年來，假借轉型正義之名，自居東廠，專門打壓在野黨，政治鬥爭的濫權作為罄竹難書，是全民公認不務正業的黑機關，接手促轉會業務的行政院，勿淪為下一個東廠，踐踏台灣民主憲政。

國民黨表示，依據《促進轉型正義條例》，促轉會應為獨立機關，要推動包括平復司法不法、還原歷史真相、促進社會和解等事務，但促轉會設立4年來的各種作為，卻完全不符獨立機關應有的中立性，更與還原歷史真相、促進社會和解的宗旨背道而馳。

細數促轉會4年來種種不當濫權作為，包括自居東廠打壓在野黨候選人、強奪人民團體文物檔案、政治力肆無忌憚進入校園，乃至於近日的行政濫權裁罰、提訴等，無一不是扮演民進黨政府打壓異己的角色，無庸置疑，促轉會本質上就是民進黨拿來打壓對手政黨而設立的政治工具。

國民黨指出，促轉會已被認證是失敗的機關，由於作為失當、不被社會接受最終關門。至於促轉會業務未來仍由行政院統籌，國民黨嚴正呼籲行政院引以為戒，絕不能讓後續機關再成為下一個東廠，行政院未來接手所謂促轉業務後，根本要務應該是修正先前促轉會所犯的錯誤，真正推動社會和解、弭平政治對立，若仍一意孤行，持續藉所謂轉型正義來打壓異己，必將被社會民意所反噬。

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