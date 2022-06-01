揭開機車族「一串死亡密碼」！這5年來竟沒變過　帶走8604條人命

▲台北橋機車瀑布曾受到國際關注。（圖／記者湯興漢攝）

圖、文／記者周亭瑋

台灣機車族眾多，雖然騎車方便、相對省錢且機動性高，但由於是「肉包鐵」，一旦發生交通事故，易釀成較嚴重的傷亡。《ETtoday新聞雲》記者整理出近5年數據，發現背後的「死亡密碼」，現在就帶讀者們一起看下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，從近5年車禍數據中可見，死亡人數都是不斷攀升的，而「機車車禍死亡人數」佔「車禍總死亡人數」一直維持在6成左右。單就機車族來看，5年累積共8604人殞命，其中以108年到109年成長幅度最高，狂增了7.3%，儘管109年到110年，增幅減至0.6%，但「奪命數字」代表的仍是1千8百多條人命啊！

光是近幾天，就有幾起機車死亡案引發關注，像是30日傍晚，宜蘭三星鄉就發生同向兩機車擦撞，其中22歲潘姓男騎士噴滾對向車道，對向自小客閃避不及撞上，潘男送醫不治，其母親更悲慟透露，「兒子原定6月1日要登記結婚的，結果來不及了。」

而28日晚間，新北市汐止區一名18歲劉姓男大生，騎乘普重機車載著18歲楊姓女友，結果不明原因自摔，由於車速不慢，導致楊女被拋飛、頭顱撞擊地面，經緊急搶救當晚仍宣告不治。

以機車族近5年車禍受傷人數來看，從106年到109年是不斷增加的，其中106年-107年漲幅高達9.3%，儘管去年（110年）出現負成長，但仍有37萬1576人受到輕重傷。

另據交通部2019年發表的「機車交通事故住院傷患嚴重度之影響因子分析」研究顯示，在碰撞事故中，機車與小客車發生的碰撞最多、其次是自摔。至於當下閃避不及的原因，則是以「對方車輛忽然變換方向」最多。

統整106年到110年數據，可以發現5年來各年齡層，機車事故肇因前三名排行從未變過。「年輕人」和「成年人」肇因前三名都相同，依序為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「未保持行車安全距離」。

而「少年／兒童」前兩名一樣，依序是「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」；不過，第三名則是「違反號誌管制或指揮」。

至於「高齡者」肇因第一名則是「未依規定讓車」，再來依序是「未注意車前狀況」、「左轉彎未依規定」。從道安資訊網可見，光是去年（2021年），65歲以上的機車族，因「未依規定讓車」，就釀6337件車禍案，造成77人死亡、5706人輕重傷。而第二大肇因「未注意車前狀況」，雖然以4413件次之，不過有92人因此喪命，比前者還多。

回顧過去5年，「未依規定讓車」始終是高齡機車族事故肇因榜首，一共衍生出2萬7165案，奪走400條性命，也使得2萬4522名長輩受傷。至於「未注意車前狀況」和「左轉彎未依規定」則落在第二和第三，死亡人數則分別為327、169人。

這5年來，機車事故肇因中，「未注意車前狀況」一直居於榜首，從106年的3萬多件，一路增加到110年已多達5萬多件；受傷人數也從近3萬人，增加到近4萬5千人；不僅如此，106年已奪走230命，去年更來到291人，5年累積下來，多達1306人不幸喪生。

拉出年輕機車族群（18-24歲）車禍死傷數，從106年到109年不斷攀升，其中「機車死亡人數」佔了8成之多。在這5年當中，以109年死傷者最多，110年雖然降低了一些，但這背後是上百條的年輕生命，才正值黃金歲月就不幸殞落。

至於受傷的情況，機車事故同樣佔了8成左右，從106年有9萬9207人受到輕重傷，一路不斷上升，到109年竟有11萬1668名傷者，而去年就算數字降低了，也有多達10萬2922人因此受傷。

台灣交通安全協會就推估，領照在兩年以內的新手最容易出事，18-19歲年輕人應為機車事故死亡人數的高峰年齡；同時，18-29歲的受傷人數，是其他年齡層的3倍之多，由此可見，機車事故發生率最高的族群，正是大學生或社會新鮮人。

最後，針對65歲以上長者，該族群車禍死傷人數一直居高不下，其中「機車死亡人數」佔5成左右，「機車受傷人數」更年年攀升，平均落在7成之多。另長輩自撞問題也值得注意，在108年已破百人為此喪命，110年更增加到152人；而受傷的也一路從2千多人，狂增到近3千5百人。

歸納過去事故，台灣交通安全協會理事林志學就曾指出，台灣很多道路對於「高齡友善程度」仍有很大的改善空間；同時，長輩們的正確路權認知，也有待加強，像是不時出現逆向、隨意變換車道或誤上國道等，或視交通號誌「為參考用」，有的甚至把馬路當自己家。

資料參考來源：道安資訊查詢網

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理 婆媽讚爆

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折







