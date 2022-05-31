宜蘭22歲男結婚前2天慘死！騎車擦撞遇橫禍　母淚求行車紀錄器

▲結婚前2天，潘姓騎士車禍不幸身亡，潘母PO求行車記錄。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉三星路三段602巷口附近，30日傍晚，同向2機車發生擦撞，其中22歲潘姓男騎士噴滾對向車道，對向自小客閃避不及撞上，潘男送醫不治，潘母PO網求說：「當下有經過的鄉親提供給我們行車記錄器,讓我們可以為家人討一個公道,讓他走的明白！！謝謝」。

三星警分局30日16時22分許，獲報三星路三段602巷口附近，有2台機車和1台自小客發生車禍，警員趕赴現場，發現是2台同向由三星往羅東方向行駛的機車發生擦撞，其中22潘姓男騎士因擦撞前車而翻滾至對向車道，遭對向由羅東往三星方向行駛的自小客車閃避不及撞擊，經送醫搶救傷重不治。

而自小客車51歲廖姓男駕駛撞上潘姓騎士後，當下未停車處理救護，反而駛離現場，警方立即調閱路口監視器，實施攔查圍捕，迅速於1小時內查獲肇事自小客車駕駛廖男到案，併同另名58歲普通重機游姓駕駛實施酒測均無酒精反應。

愛子驟逝，潘母忍著悲痛PO網求說：「廣大的宣蘭鄉親你們好,我兒子昨日(5/30)在三星路三段602巷與606巷間車,兒子因傷重不治身亡,享年22歲,原定6/1要登記結婚的, ..結果來不及了，今日發文是想請當下有經過的鄉親提供給我們行車記錄器,讓我們可以為家人討一個公道,讓他走的明白!!謝謝」

▲▼宜蘭潘姓男騎士擦撞前車翻滾至對向車道，對向自小客車閃避不及撞擊後竟肇逃（下圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方因自小客車51歲廖姓男駕駛撞上潘姓騎士後，當下未停下處理救護，反而即駛離現場，立即調閱路口監視器，實施攔查圍捕，迅速於1小時內查獲肇事自小客車駕駛廖男到案，併同另名58歲普通重機游姓駕駛實施酒測均無酒精反應。