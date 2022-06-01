阿北出事了！確診居隔期間趴趴走　騎單車被撞...最少罰20萬

▲台南一名72歲林姓男子，新冠肺炎陽性確診，卻違反居隔規定騎腳踏車外出與他人發生車禍受傷送醫，他涉嫌隱匿確診，歸仁分局將函送生局裁罰。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南72歲林姓男子，5月31日下午騎單車外出與1部機車發生車禍，他倒地受傷，警方到場查處，消防分隊也出動救護車將他送醫，救護人員到醫院後，查出他係陽性確診者，卻違反防疫居隔規定擅自外出，且涉嫌隱匿確診疫情，幸好警消查處時都有採取防疫措施，警方已通報衛生局依法裁罰，可能至少20萬元起跳。

歸仁分局警方指出，台南市歸仁區中正北路5月31日下午4時許發生1起交通事故，1名林姓女子騎乘機車由後追撞72歲林姓男子所騎乘之腳踏車，致林男受輕傷，消防局據報派員以救護車將林男送醫救治，但消防人員送醫後查知林男為確診者，即馬上通報歸仁分局及衛生局查處。

警方指出，林男於確診隔離期間，擅離居隔地點外出，歸仁分局將檢附相關資料，函請衛生局裁罰，另歸仁分局員警於接觸過程全程配戴口罩，事故處理後立即全身消毒。

消防局指出，本案救護人員將傷者送醫時，均依規定採取防疫防護措施，事後也依規定進行消毒，惟該名傷者涉嫌隱匿確診，消防局依法通報歸仁分局及衛生局查處。

歸仁分局警方此呼籲，確診者在居隔期間切勿擅自外出，否則可依特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 13 條規定，處有期徒刑2年以下、拘役，或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，請確診者遵守防疫規定。