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社會 社會焦點 保障人權

加油站業者要哭了！包商施工鑿破油槽　1.5萬升油品全毀損失42萬

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲加油站杜姓業者。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗縣環保局日前委託環保科技公司針對通霄新埔一家加油站進行土壤及地下水檢測，不料包商在施工打洞時，卻不慎將加油站地底油槽鑿破，導致1萬5000公升的油品受汙，業者粗估損失約42萬元，痛訴包商置之不理、態度消極。對此，環保局也表示，將會要求雙方進行協商，盡速化解風波。

加油站杜姓業者指出，5月26日該包商接受環保局委託進行土壤及地下水檢測，一口氣就在站內鑿了6個洞，事前業者就已經提醒包商，「洞要怎麼挖都沒關係，但請一定要小心，不要傷到地下設備」，孰料包商仍未利用金屬探測器確認狀況，還是鑿破了地下油槽。

杜姓業者表示，油槽破了以後下了好幾天的大雨，內部油品受汙，已經沒辦法賣給客人，只好向鄰近的加油站借油桶，將1萬5000公升的油品分裝，暫時堆置在加油站旁，但如此也不安全，擔心恐釀成更大危險。

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲包商施工時不慎鑿破地下油槽。（圖／民眾提供）

「我真的是寢食難安，沒有一天睡好！」杜姓業者控訴，現在油槽內沒有半滴油能賣給客人，損失的油品以當天牌價計算，粗估至少42萬元，而包商置之不理、態度消極，環保局也沒有盡到督導責任，「要我們小老百姓怎麼辦？」

對此，環保局表示，事件起因為在設井前，雙方在溝通的時候，對鑿洞範圍判斷錯誤，本次發包案件，在契約有要求包商承保意外責任險，目前雙方正在釐清責任，環保局也會監督承包廠商，妥善處理此事，擔負應有責任，後續也會要求包商，施工前務必確認管線及設施位置，避免類案再生。

環保局稍早指出，昨(5月31日)有邀集雙方至環保局進行協商，目前已達成初步共識，優先針對抽除之廢油進行妥善處理，請承包商先行支付1萬5000公升廢油回收總費用45.5萬予新埔加油站，以免影響附近居民的安全，其餘責任比例持續釐清。

▼環保局指出，雙方溝通時對鑿洞範圍判斷錯誤，才會釀成此次事件。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

▲▼苗栗環保局包商鑿破加油站油槽。（圖／民眾提供）

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