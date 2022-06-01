女會計侵占「血觀音」電影公司1.1億元　二審僅判賠93萬餘

記者吳銘峯／台北報導

稱作「神鬼女會計」的陳玉玲，因涉挪用台北双喜電影發行公司逾1.1億元還債，被依業務侵占罪起訴，一審判刑8年半。陳女將款項存、匯給其他人頭、公司，双喜公司起訴求償，一審判准728萬餘元。但案件上訴二審後，高院逆轉改判人頭免賠，僅收受款項的詩涵公司須賠93萬餘元。可上訴。

双喜公司是香港知名製片、監製陳永雄，於2015年底在台籌資設立，公司發行過多部電影大片，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、「血觀音」、「無雙」等等。至於陳女是在公司創立時，就受陳永雄賞識而進入双喜擔任會計及出納人員，握有公司大小章。

▲涉嫌侵占公司資產的女會計。（圖／ETtoday資料照）

但陳女進入公司沒多久，就出現資金問題，開始挪用公司資金。她每個月挪用資金數百萬元，大多用以償還債務，透過人頭戶、人頭公司轉匯，並製作假帳以掩飾犯行。直到2018年初陳永雄發現公司資金出狀況，質問陳女後，陳女才坦承犯案。陳永雄提告，全案進入司法程序。

刑事部分，陳女被認定挪用資金1.1億元，因此遭業務侵占等罪嫌提起公訴；法院審理時陳女認罪，並就金額部分與陳永雄核對。一審法院最後將陳女判刑8年6月，目前上訴二審審理中。

民事部分，双喜公司針對陳女存匯的人頭、公司起訴，要求償還金額728萬餘元，其中還包含詩涵國際娛樂公司支付給演員黃騰浩、陳謙文等人的演藝費用93萬元。一審法院審理後，全數判准，總計判決4名人頭與詩涵公司須賠償728萬餘元。案件上訴第二審，高等法院改認定4名人頭並無不法侵害双喜公司的事實，這部分逆轉改判免賠；至於黃騰浩、陳謙文2人演藝費用為双喜公司支付，這部分可以證明有侵害双喜公司的事實，因此這部分93萬餘元賠償仍判准。本案可上訴。

▼黃騰浩演藝費用也差點遭侵占。（圖／記者黃克翔攝）