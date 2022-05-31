南投24歲男「連刺7刀」殺死國中同學　嫌犯遭聲押獲准

記者高堂堯、林彥臣／南投報導

南投一名24歲的洪姓男子，疑向國中同學莊姓男子借錢遲未歸還，相約見面處理債務時爆發激烈口角，一氣之下將對方連刺7刀致死，經檢察官訊問後，認其涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串證、湮滅證據之虞，經向南投地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准。

警方初步調查，洪男先前向國中老同學莊男借錢，疑因遲遲沒有歸還，莊男於是與他約定30日晚間，於洪男的中寮鄉住所附近談判，未料一言不合，洪男竟衝動取出隨身的藍波刀對莊男揮砍，導致對方身中多刀、倒臥血泊中。

▲2名老同學爆發衝突濺血的現場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



洪男父親當時聽見爭吵聲而出門查看，赫見莊男遭兒子砍殺，立刻報警求援，待救護車趕抵現場將莊男送往衛福部南投醫院急救後，發現莊男四肢和腹部皆有多處刀傷，因腹部要害受創甚深，仍一命嗚呼。

警方抵達後，當場逮捕嫌犯洪男、查扣疑似作案用的兇刀，訊後依殺人罪嫌，將洪男移送南投地檢署偵辦。31日晚間檢方認其涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑有期徒刑5年以上之重罪，有逃亡及串證、湮滅證據之虞，經向臺灣南投地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完