ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

▲桃園機場入境大廳。（圖／記者宋良義攝）



生活中心／台北報導

新冠肺炎防疫工作有新的階段，行政院長蘇貞昌31日宣布境防疫管制將放寬，6月1日起機場入境將取消落地鼻咽採檢，僅維持唾液採篩。不過，根據《東森新媒體ETtoday》最新調查發現，國人對於邊境控管的意向仍趨向嚴格管制，數據指出，70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格。相較於鄰近國家南韓陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，調查結果則顯示，有50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令的做法，46.6%民眾不支持，反應兩極。

為了解民眾對於此波疫情與政府防疫政策及措施的滿意度為，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年5月23日至5月25日，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.8%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，有高達81.2%民眾表示擔憂自己或家人感染新冠肺炎。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，民眾擔憂程度雖因疫苗接種率提高而較去年台灣三級警戒期間低，但Omicron病毒的高傳染力，仍使民眾擔憂程度高於台灣本土疫情尚未爆發前。

根據調查結果，對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%民眾感到不滿意，41.3%民眾感到滿意。在防疫政策滾動式調整方面，調查結果也顯示，民眾對於政府兒童疫苗、快篩試劑、確診者就醫安排與照護、抗病毒藥物此四項防疫政策與準備的不滿意程度均達六成以上。不過，有77.9%民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診。

在檢疫隔離方面，有63.2%民眾支持原本的3+4方案，26.0%民眾表示支持0+7方案；至於邊境控管，有70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格，僅23.9%民眾認為可放寬。

對於疫情進入「後新冠時期」，南韓宣稱已做了與病毒共存的準備，陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，持續朝恢復正常生活邁進，調查結果也顯示，50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令的做法，46.6%民眾不支持，反應兩極。

談到全台「防疫保單之亂」，對於有些保險公司將民眾投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約，有71.6%民眾認為保險公司此做法不合理。

以下為《東森新媒體ETtoday》民調中心此次的調查內容與結果：

56.6%民眾不滿意陳時中在此波Omicron疫情中的防疫指揮表現

根據調查結果顯示，41.3%民眾對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現感到滿意（非常滿意13.2%、還算滿意28.1%）；56.6%民眾感到不滿意（非常不滿意34.7%、不太滿意21.9%）；另有2.0%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）

81.2%民眾擔憂自己或家人感染新冠肺炎

台灣本土疫情大爆發，確診總人數已破百萬人，有81.2%民眾表示擔心自己或家人感染新冠肺炎（非常擔憂49.0%、有點擔憂32.2%）。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，民眾擔憂程度雖因疫苗接種率的提高而較去（2021）年6月台灣三級警戒期間低，但Omicron病毒的高傳染力，使民眾擔憂程度高於台灣本土疫情尚未爆發前。

69.9%民眾認為目前政府的防疫政策混亂

根據調查顯示，69.9%民眾認為目前政府的防疫政策混亂（非常混亂41.6%、有點混亂28.3%）；28.5%的民眾認為政策明確（非常明確10.0%、還算明確18.5%）；另有1.7%民眾表示不知道/沒意見。

60.8%民眾不滿意政府「兒童疫苗政策與準備」的表現

根據調查顯示，有60.8%民眾對於政府「兒童疫苗政策與準備」的表現感到不滿意（非常不滿意30.8%、不太滿意30.0%）；33.2%的民眾感到滿意（非常滿意7.7%、還算滿意25.5%）；另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。

66.0%民眾不滿意政府「快篩試劑政策與準備」的表現

根據調查顯示，有66.0%民眾對於政府「快篩試劑政策與準備」的表現感到不滿意（非常不滿意41.3%、不太滿意24.7%）；31.6%的民眾感到滿意（非常滿意7.4%、還算滿意24.2%）；另有2.4%民眾表示不知道/沒意見。

66.7%民眾不滿意政府「確診者就醫安排與照護」的表現

根據調查顯示，有66.7%民眾對於政府「確診者就醫安排與照護」的表現感到不滿意（非常不滿意35.9%、不太滿意30.8%）；29.４%的民眾感到滿意（非常滿意6.8%、還算滿意22.6%）；另有4.0%民眾表示不知道/沒意見。

64.6%民眾不滿意政府「抗病毒藥物政策與準備」的表現

根據調查顯示，有64.6%民眾對於政府「確診者就醫安排與照護」的表現感到不滿意（非常不滿意36.8%、不太滿意27.8%）；31.５%的民眾感到滿意（非常滿意7.2%、還算滿意24.3%）；另有3.8%民眾表示不知道/沒意見。

77.9%民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診

根據調查顯示，有77.9%的民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診（非常支持29.6%、還算支持48.3%）；僅18.2%的民眾不支持（非常不支持4.4%、不太支持13.8%）；另有3.9%民眾表示不知道/沒意見。

63.2%民眾支持3+4檢疫方式

指揮中心宣布，5月17日起放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可0+7免隔離，但民眾仍可選擇3+4隔離。根據調查顯示，仍有63.2%民眾較支持3+4（3天居家隔離與4天自主防疫）的檢疫方式；支持0+7（得免居隔, +7天自主防疫）的民眾則有26.0%；另有10.8%民眾表示不知道/沒意見。

70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格

國外入境居家檢疫目前為7+7政策（入境居家檢疫7天，第8天起接續自主健康管理7天），根據調查顯示，70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格（「維持目前入境檢疫7+7政策」32.6%、「應嚴格控管邊境，入境者進行10+7檢疫隔離」18.1%、「應嚴格控管邊境，入境者進行14+7檢疫隔離」19.6%）；僅23.9%民眾認為可放寬（「可放寬入境檢疫為0+7」9.1%、「可放寬入境檢疫為3+4」14.8%）。

50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令，46.6%民眾不支持，反應兩極

有鑑於病毒威脅減弱，進入「後新冠時期」，南韓宣稱已做了與病毒共存的準備，陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，持續朝恢復正常生活邁進。根據調查顯示，有50.0%的民眾支持支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令（非常支持15.4%、還算支持34.6%），而不支持的民眾則有46.6%（非常不支持17.1%、不太支持29.5%），反應兩極。

71.6%民眾認為保險公司將投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約不合理

根據調查顯示，對於有些保險公司將民眾投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約，有71.6%民眾認為不合理（非常不合理42.5%、不太合理29.1%）； 認為合理的民眾則有21.8%（非常合理5.1%、還算合理16.7%）；另有6.6%民眾表示不知道/沒意見。

最近三個月內自己或同住家人有確診經驗者中，58.5%不滿意政府對確診者的處理與照顧過程

本次調查中，表示自己或同住家人在最近三個月內曾經確診的比例為19.5%，其對政府在確診者的處理與照顧過程滿意度為39.6%（非常滿意7.2%、還算滿意32.4%），不滿意度為58.5%（非常不滿意24.8%、不太滿意33.7%）。其中，最不滿意的三個項目為1922／衛生局電話無法接通（47.5%）、公費快篩試劑數量太少（41.6%）與等待PCR檢驗的時間（36.4%）；最滿意的三個項目為領藥過程（27.9%）、就醫/視訊診療過程（25.4%）、等待PCR檢驗的時間（25.4%），然而表示「沒有滿意的地方」占比為33.5%。





