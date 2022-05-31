　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲桃園機場入境大廳。（圖／記者宋良義攝）

生活中心／台北報導

新冠肺炎防疫工作有新的階段，行政院長蘇貞昌31日宣布境防疫管制將放寬，6月1日起機場入境將取消落地鼻咽採檢，僅維持唾液採篩。不過，根據《東森新媒體ETtoday》最新調查發現，國人對於邊境控管的意向仍趨向嚴格管制，數據指出，70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格。相較於鄰近國家南韓陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，調查結果則顯示，有50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令的做法，46.6%民眾不支持，反應兩極。

為了解民眾對於此波疫情與政府防疫政策及措施的滿意度為，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2022年5月23日至5月25日，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查，回收有效樣本數為1,223份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.8%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，有高達81.2%民眾表示擔憂自己或家人感染新冠肺炎。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，民眾擔憂程度雖因疫苗接種率提高而較去年台灣三級警戒期間低，但Omicron病毒的高傳染力，仍使民眾擔憂程度高於台灣本土疫情尚未爆發前。

根據調查結果，對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現，有56.6%民眾感到不滿意，41.3%民眾感到滿意。在防疫政策滾動式調整方面，調查結果也顯示，民眾對於政府兒童疫苗、快篩試劑、確診者就醫安排與照護、抗病毒藥物此四項防疫政策與準備的不滿意程度均達六成以上。不過，有77.9%民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診。

在檢疫隔離方面，有63.2%民眾支持原本的3+4方案，26.0%民眾表示支持0+7方案；至於邊境控管，有70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格，僅23.9%民眾認為可放寬。

對於疫情進入「後新冠時期」，南韓宣稱已做了與病毒共存的準備，陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，持續朝恢復正常生活邁進，調查結果也顯示，50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令的做法，46.6%民眾不支持，反應兩極。

談到全台「防疫保單之亂」，對於有些保險公司將民眾投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約，有71.6%民眾認為保險公司此做法不合理。

以下為《東森新媒體ETtoday》民調中心此次的調查內容與結果：

56.6%民眾不滿意陳時中在此波Omicron疫情中的防疫指揮表現

根據調查結果顯示，41.3%民眾對於指揮官陳時中在此波疫情中的防疫指揮表現感到滿意（非常滿意13.2%、還算滿意28.1%）；56.6%民眾感到不滿意（非常不滿意34.7%、不太滿意21.9%）；另有2.0%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）

81.2%民眾擔憂自己或家人感染新冠肺炎

台灣本土疫情大爆發，確診總人數已破百萬人，有81.2%民眾表示擔心自己或家人感染新冠肺炎（非常擔憂49.0%、有點擔憂32.2%）。與《ETtoday新聞雲》歷次調查結果相比，民眾擔憂程度雖因疫苗接種率的提高而較去（2021）年6月台灣三級警戒期間低，但Omicron病毒的高傳染力，使民眾擔憂程度高於台灣本土疫情尚未爆發前。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

69.9%民眾認為目前政府的防疫政策混亂

根據調查顯示，69.9%民眾認為目前政府的防疫政策混亂（非常混亂41.6%、有點混亂28.3%）；28.5%的民眾認為政策明確（非常明確10.0%、還算明確18.5%）；另有1.7%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

60.8%民眾不滿意政府「兒童疫苗政策與準備」的表現

根據調查顯示，有60.8%民眾對於政府「兒童疫苗政策與準備」的表現感到不滿意（非常不滿意30.8%、不太滿意30.0%）；33.2%的民眾感到滿意（非常滿意7.7%、還算滿意25.5%）；另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

66.0%民眾不滿意政府「快篩試劑政策與準備」的表現

根據調查顯示，有66.0%民眾對於政府「快篩試劑政策與準備」的表現感到不滿意（非常不滿意41.3%、不太滿意24.7%）；31.6%的民眾感到滿意（非常滿意7.4%、還算滿意24.2%）；另有2.4%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

66.7%民眾不滿意政府「確診者就醫安排與照護」的表現

根據調查顯示，有66.7%民眾對於政府「確診者就醫安排與照護」的表現感到不滿意（非常不滿意35.9%、不太滿意30.8%）；29.４%的民眾感到滿意（非常滿意6.8%、還算滿意22.6%）；另有4.0%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

64.6%民眾不滿意政府「抗病毒藥物政策與準備」的表現

根據調查顯示，有64.6%民眾對於政府「確診者就醫安排與照護」的表現感到不滿意（非常不滿意36.8%、不太滿意27.8%）；31.５%的民眾感到滿意（非常滿意7.2%、還算滿意24.3%）；另有3.8%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

77.9%民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診

根據調查顯示，有77.9%的民眾支持政府全面開放快篩陽性即視同確診（非常支持29.6%、還算支持48.3%）；僅18.2%的民眾不支持（非常不支持4.4%、不太支持13.8%）；另有3.9%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

63.2%民眾支持3+4檢疫方式

指揮中心宣布，5月17日起放寬確診者同住家人打滿3劑疫苗快篩陰可0+7免隔離，但民眾仍可選擇3+4隔離。根據調查顯示，仍有63.2%民眾較支持3+4（3天居家隔離與4天自主防疫）的檢疫方式；支持0+7（得免居隔, +7天自主防疫）的民眾則有26.0%；另有10.8%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格

國外入境居家檢疫目前為7+7政策（入境居家檢疫7天，第8天起接續自主健康管理7天），根據調查顯示，70.3%民眾認為國外入境檢疫政策應維持7+7或更嚴格（「維持目前入境檢疫7+7政策」32.6%、「應嚴格控管邊境，入境者進行10+7檢疫隔離」18.1%、「應嚴格控管邊境，入境者進行14+7檢疫隔離」19.6%）；僅23.9%民眾認為可放寬（「可放寬入境檢疫為0+7」9.1%、「可放寬入境檢疫為3+4」14.8%）。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

50.0%民眾支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令，46.6%民眾不支持，反應兩極

有鑑於病毒威脅減弱，進入「後新冠時期」，南韓宣稱已做了與病毒共存的準備，陸續解除保持社交距離措施與戶外口罩令，持續朝恢復正常生活邁進。根據調查顯示，有50.0%的民眾支持支持台灣比照南韓逐步解除防疫禁令（非常支持15.4%、還算支持34.6%），而不支持的民眾則有46.6%（非常不支持17.1%、不太支持29.5%），反應兩極。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

71.6%民眾認為保險公司將投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約不合理

根據調查顯示，對於有些保險公司將民眾投保多張防疫險保單視為重複投保而拒絕履約，有71.6%民眾認為不合理（非常不合理42.5%、不太合理29.1%）； 認為合理的民眾則有21.8%（非常合理5.1%、還算合理16.7%）；另有6.6%民眾表示不知道/沒意見。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

最近三個月內自己或同住家人有確診經驗者中，58.5%不滿意政府對確診者的處理與照顧過程

本次調查中，表示自己或同住家人在最近三個月內曾經確診的比例為19.5%，其對政府在確診者的處理與照顧過程滿意度為39.6%（非常滿意7.2%、還算滿意32.4%），不滿意度為58.5%（非常不滿意24.8%、不太滿意33.7%）。其中，最不滿意的三個項目為1922／衛生局電話無法接通（47.5%）、公費快篩試劑數量太少（41.6%）與等待PCR檢驗的時間（36.4%）；最滿意的三個項目為領藥過程（27.9%）、就醫/視訊診療過程（25.4%）、等待PCR檢驗的時間（25.4%），然而表示「沒有滿意的地方」占比為33.5%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

 ▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心發布最新防疫政策與滿意度調查。（圖／ETtoday民調中心）

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！他嘆：剩2條路　釣出一票苦主
台灣正在疫情中段　陳時中：死亡率沒有比國外高
快訊／立院三讀修正《幼教法》　教保人員不當管教最重罰60萬
美女主播想當「航海王」　2000萬積蓄投入炒股結果GG
15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心：他高中剛錄取
00878ETF調整成分股　新增5檔、刪除4檔個股
ET民調／陳時中防疫滿意度出爐　「這政策」獲77.9%支持
「覺得快死掉了」留遺書！《全明星》女星就醫後才知真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

張善政喊話「別投民眾黨」　賴香伶嗆：只關心選票「失去格局」

不要只給回應！恩恩爸要通聯　侯友宜：盡全力協助

徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

跟進英德　外交部：中國勿阻礙聯合國調查新疆人權

視察桃機邊境防疫　蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

黃珊珊可能不代表民眾黨參選　蔣萬安：不會背棄一路栽培我的政黨

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

快訊／教保人員不當管教最重罰60萬　立院三讀修正《幼教法》

恩恩爸要求公開通聯紀錄　新北承諾：該提供的一定會給

張善政喊話「別投民眾黨」　賴香伶嗆：只關心選票「失去格局」

不要只給回應！恩恩爸要通聯　侯友宜：盡全力協助

徐志榮拒選苗栗縣長　他批國民黨中央：苗栗這麼穩可以搞成劇場

跟進英德　外交部：中國勿阻礙聯合國調查新疆人權

視察桃機邊境防疫　蘇貞昌證實將與美參議員達克沃絲會面

黃珊珊可能不代表民眾黨參選　蔣萬安：不會背棄一路栽培我的政黨

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

快訊／陳其邁警告：這周到下周是高雄疫情高原期　加碼醫護津貼

宜蘭+1649　累計51死「23人未施打疫苗」

日本狂風吹翻工廠屋頂！小客車被砸穿　打滑1圈半失控摔農田

AMC防治上櫃新兵濾能6月下旬掛牌　搶搭半導體先進製程防護商機

街頭戰鬥片瘋傳！凶猛袋鼠「揮勾拳」攻擊　男被追殺格鬥技反擊

正視過勞的「心」！聽聽身體發出的求救訊號、練習跟負面情緒對話

校園演講被問「潘若迪保母事件」　沈玉琳還原真相

IG文青打卡秘境！雲林百年日式建築藏50塊芋頭冰、宮崎駿動畫場景

3招讓iPhone電池更健康！續航力大幅增加　一整天都不充電也行

北市「2處不限時無料遊戲場」盡情放電！玉成公園玩水設施啟動

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

立法院昨天打完架　今天3名立委快篩陽

快訊／蘇貞昌宣布明起入境免鼻咽採檢　唾液篩檢就可離開機場

AT-3墜毀岡山飛官殉職　他看地圖嘆：保護民眾到最後一刻

柯文哲轟兒童接種站「白痴命令」　蘇貞昌：與篩檢站動線不同

快訊／陳水扁確診　自曝昨晚突感不適

快訊／徐志榮拒絕國民黨徵召　「我從沒說過要選苗栗縣長」

朱學恒直播2小時收驚人斗內！加倍捐嗆爆側翼

快訊／徐大鈞駕AT-3教練機殉職　蔡英文哀慟不捨：釐清事故原因

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

立院三讀！公務員每日辦公8小時　假日可兼職

快訊／AT-3學官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練

ET民調／70.3%要嚴守國門「入境7+7」　56.6%不滿陳時中防疫表現

蔡炳坤確診6天社交APP才通知　諷：怎不早說？

周玉蔻再爆料徐巧芯　「曾為一張罰單罵分局長」

更多熱門

相關新聞

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友對話，指醫院情況很慘，「看到這（麼）多孩子，就這樣走了」引發許多網友出征，郭隨即刪文道歉；行政院長蘇貞昌更進一步稱將究責、查辦。對此，資深媒體人黃揚明翻出2年前一段畫面，直批綠營網軍側翼「這樣真的好嗎？」

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

不願收回「白痴命令」　柯再罵中央笨

上海舉行本輪疫情最後一場常態記者會 6／1如何解封一次說清楚

上海舉行本輪疫情最後一場常態記者會 6／1如何解封一次說清楚

柯批中央：好大喜功累死三軍

柯批中央：好大喜功累死三軍

3歲兒確診！老公全怪她上班害染疫

3歲兒確診！老公全怪她上班害染疫

關鍵字：

ET民調防疫疫苗保險快篩抗病毒陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

今本土+80656！各縣市分佈曝

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！

汪小菲被爆「有5個對象」！

更多

最夯影音

更多
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面