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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不願收回「白痴命令」這句話　柯文哲再罵中央：就真的很笨啊⋯

記者袁茵／台北報導

中央將於6月1日在自由廣場加開兒童疫苗接種站，使台北市長柯文哲30日認為，「這是很白痴的命令。」引發外界熱議。民進黨籍台北市議員洪健益31日追問，應不應該收回「白痴政策」這句話？但柯文哲秒答「不應該」，事後還小聲加碼一句「就真的很笨啊！」

柯文哲31日下午赴市議會備詢，洪健益先是詢問，是誰說中央在自由廣場設兒童疫苗接種站是「白痴命令」？柯文哲馬上回應，「我。」因為沒有必要設置，「我們學校打完了，我有（規劃）3道防線，學校打一線，還有醫院、診所，不需要設一個大的（接種站）。」

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲前往市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

被問到目前台北市學生在校接種率，柯文哲提及，不會超過70％，兒童BNT疫苗大約50幾％，而前面莫德納疫苗也打了約10幾％；不過台北市教育局曾燦金補充，目前有意願接種兒童疫苗的學生佔50％。

洪健益認為，中央事實上也是在幫助台北市，就算真的沒有必要，也可以謝謝中央，或是看到施打率低時看笑話即可。柯文哲則說，「沒有啦！醫護人力要節省使用，真的。」

而洪健益追問，節省醫護人力是對的，但針對「白痴命令」這句話應不應該收回？只見柯文哲秒答，「不應該。」因為會累死醫療人員，「這浪費醫療人力。」

最後，洪健益批評，既然柯文哲已承認「白痴命令」是自己講的，且也不願意公然收回這句話，那就是凸顯出心態傲慢。不過柯文哲仍小聲地說，「就真的很笨啊⋯」讓洪健益再批「造口業」。

▼台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

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