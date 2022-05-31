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大陸 大陸焦點 特派現場

上海舉行本輪疫情最後一場常態記者會　6／1如何解封一次說清楚

▲上海,街頭。（圖／CFP）

▲上海6月1日全面解封，民眾可佩戴口罩自由出行。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海6／1（三）正式解封，市新聞辦今（31）日舉行本輪疫情以來到第90場記者會，上海市政府發言人尹欣表示，疫情防控記者會不再固定每天舉行，「我們的城市將迎來新的開始，這一天我們都盼望了很久，每個人都付出了很多。這一天來之不易，更需要我們加倍珍惜，共同守護，用我們的實際行動迎接我們熟悉的想念的上海歸來。」

▲上海市政府發言人尹欣。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海市政府發言人尹欣。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨著上海市將在6／1全面解封，包括地鐵全線、航行於黃浦江兩岸的輪渡、私家車及網約車也將同步恢復營運，民眾出行不再受到限制。此外，對於選擇離返上海的民眾，鐵路和旅客進出站也將恢復正常運行；水路省際客運視情況恢復；航空逐步恢復國內航班執飛我市，調整相關航司執飛上海航班的客座率。

▲▼上海今天恢復了部份地鐵和公共汽車的運行。（圖／記者趙禕攝）

▲上海地鐵及交通系統全面恢復營運。（圖／記者趙禕攝）

在恢復社會秩序方面，購物中心、超市賣場、便利店、藥店等有序恢復實體營業，客流總量以不超過最大承載量的75%為原則，並鼓勵有條件的企業採線上預約制；需要密切接觸的沐浴、美容服務則將採取預約、限流等方式恢復經營；各類文旅、體育場所有序恢復，室外類型的A級旅遊景區及公園逐步有序開放，按「錯峰、預約、限流」等措施，客流總量不超過景區最大承載量的75%；各類影劇院、文博場所、健身房等密閉場所則暫緩開放，後續視情況調整。

在教育方面，採分階段復學復課，優先安排高三、高二、初三年級學生復學，至於中小學其他各年級繼續以線上教學模式至本學期末，幼兒園、托兒所、托育機構等不安排幼兒返園。

在民眾外出方面，上海市民政局副局長曾群強調，除中高風險地區和封控區、管控區外，任何單位和個人不得限制居住本社區的居民出門回家、復工復產的員工上班下班，不過，民眾仍須遵守佩戴口罩、配合測溫、主動掃碼等防疫要求，「解隔離返家居家隔離的次密接者，社區不得拒絕其進入。」

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