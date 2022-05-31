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郭彥均「指揮中心宣導片」被翻出！　他嘆：竟被打成中共同路人

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲郭彥均臉書貼文「很多孩子走了」爭議持續延燒。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友對話，指醫院情況很慘，「看到這（麼）多孩子，就這樣走了」引發許多網友出征，郭隨即刪文道歉；行政院長蘇貞昌更進一步稱將究責、查辦。對此，資深媒體人黃揚明翻出2年前一段畫面，直批部分綠營網軍側翼「這樣真的好嗎？」

黃揚明在個人臉書發文表示，藝人郭彥均2年前曾幫指揮中心拍過防疫宣導影片，甚至在自己的臉書也用「武漢肺炎」來稱Covid-19。

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▲▼藝人郭彥均曾幫指揮中心拍過「新冠疫情宣導短片」。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲藝人郭彥均曾為指揮中心拍過「新冠疫情宣導短片」。（圖／翻攝黃揚明臉書）

黃揚明表示，綠營網軍側翼還是要把他（郭彥均）打成中共同路人，「這樣真的好嗎？請各位認知作戰專家，快點找出郭彥均截圖來自對岸中國的證據好嗎？」

針對調查局與刑事局介入，要追查郭彥均消息的來源推特帳號「徐芳麗」。黃揚明也打臉調查局的說法，他指出郭彥均在25日凌晨2時34分發文，「徐芳麗」則在25日下午1時02分推文，明顯不是「源頭」。

黃揚明痛批，「製圖的側翼網軍連基本的查證都不懂，就想帶風向說是中共網軍先發文，郭彥均跟著造謠。」

▼郭彥均今年年初曾發文力挺指揮中心。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲▼郭彥均今年年初曾發文力挺指揮中心。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

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