蘇貞昌稱設接種站「減輕地方負擔」　柯文哲：好大喜功累死三軍

記者袁茵／台北報導

中央將於6月1日在自由廣場加開兒童疫苗接種站，但台北市長柯文哲認為，北市已安排6月3日前在校接種，且自由廣場有很多快篩陽民眾，批評「很白痴的命令」；而醫療應變組副組長王必勝則解釋「自由廣場很大」。對此，柯文哲31日再度回擊，中央為了好大喜功「累死三軍」，事實真相是增加地方負擔。

針對王必勝稱「自由廣場很大」，沒有遇到快篩陽民眾問題，以及行政院長蘇貞昌說要減輕地方政府負擔一事，柯文哲於31日在大巨蛋營收分潤說明記者會時回應，「人家問A，你就不要答B。」

柯文哲表示，疫苗在學校都打一輪了，如果民眾當天有問題，還可以跟診所、醫院預約，系統在6月3日以前可以全部處理完畢，「你突然在中正紀念堂開大型接種站，你想幹什麼？人家都打完了，你設那個幹什麼？」包括先前的松山機場篩檢站也是一樣，近期防疫急門診預約量下降，不要認為「好像沒做事就是沒功勞」。

柯文哲提及，中央稱「減輕地方負擔」，但事實真相是「增加地方負擔」，難道站點設立完畢後，不需要調醫護人員進去嗎？「有時候累死三軍就是這樣，為了好大喜功。」

最後，柯文哲認為，現在醫療人力已經很緊縮，各個醫院為了應付平常醫療量能，以及空出30％病床作為防疫專責病床，造成醫護人力不夠，但為了一個長官的一句話，也沒有先問過地方政府、不明白地方實際需求，便設立一個接種站，「人家（醫院）接到命令也不敢不派人，就派人去，其實是沒有必要，累死三軍而已！」

▼柯文哲、黃珊珊「公開透明 務實解決」大巨蛋營收分潤說明記者會。（圖／記者袁茵攝）