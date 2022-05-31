端節連假蘇花路廊雙向預估逾6萬輛　大眾運輸免塞車又享優惠

▲鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局推出多項公共運輸疏運優惠措施。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節連續假期即將到來，公路總局第四區養護工程處表示，連假前段以南下旅遊車流為主，預估南下最大車潮將出現於連假首日6月3日，南下交通量約13,000輛次／日，假期後段6月4日~6月5日則以北返車流為主，預估最後1日則將出現北上車流高峰，北上全日交通量約12,300輛次／日。

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，公路總局自6月2日0時起至6月5日24時止推出多項公共運輸疏運優惠措施，搭乘北宜、北花國道客運抵達東部地區後，持票證除可享有在地有腳租賃優惠，回程可再享有車票優惠；此外公路總局於端午節連假期間（6月3日至6月5日）更推出加碼優惠，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元，本項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局提醒用路人行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用本局「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。