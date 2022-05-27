高鐵端午疏運「晚鳥優惠」來了　會員購票點數倍增

▲高鐵端午推出優惠，會員購票點數加倍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假面臨新冠疫情確診高峰壓境，衝擊大眾運輸運量，高鐵目前訂票率約有3成，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，立委要求高鐵推出晚鳥優惠，高鐵公司今(27日)宣布祭出優惠，了已有早鳥優惠及大學生優惠外，即起高鐵會員購買端午車票或旅遊商品，紅利點數全面加倍。

台灣高鐵公司表示，為回應各界關切相關優惠是否足夠，同時鼓勵民眾利用連續假期謹慎防疫、安心出遊，加碼針對高鐵TGo會員，推出「點數加倍贈」限時優惠，旅客以TGo會員身份購買台灣高鐵端午疏運期間（6月2日至6日）之不限票種車票及旅遊產品，並於疏運期間完成搭乘者，即可享加贈一倍紅利點數，加倍贈點數將於6月15日自動歸戶。

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▲高鐵端午推出優惠，會員購票點數加倍。（圖／記者呂佳賢攝）

高鐵公司表示，端午疏運期間也有多項優惠，包括「早鳥優惠」適用車次之65折、8折、9折優惠，以及「大學生優惠」提供指定車次5折、75折、88折，仍有空位可供旅客訂位，目前也都可買到。

台灣高鐵公司表示，端午假期疏運期間總計5天提供757班次的旅運服務，截至今5月27日上午9時止，標準車廂對號座座位約銷售3成，各時段仍有充足運能可疏運旅客。