一圖看懂「端午連假地雷路段」在哪！國5塞13小時車程增7倍

▲端午連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

下週五就是為期三天的端午連假，預計在尖峰時段國5可能連塞13小時，行車時間為平時7倍。交通部高公局規劃實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等多項管制措施，並公布本次連假較好走的時段。

高公局預估本次端午節連假較好走的時段，西部國道路段部分，6月3日、4日，建議南向用路人利用早上6時前或中午12時後出發，6月4日、5日，建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發。

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國5路段部分，6月3日、4日，建議南向用路人早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首日(6月3日)上午出發，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭旅次於8點過後再出發。6月4日、5日，建議北向用路人9點前出發。

▲端午連假國道地雷路段。（點圖放大／高公局）

另假期間高公局於國1、3、5實施匝道封閉措施包括6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

6月5日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。