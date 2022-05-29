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端節把握吃粽3撇步！3高患者注意「3低+1高」健康享受美食

▲▼端節吃粽子注意搭配幫助消化的蔬菜和水果，把握「吃粽3撇步」就能健康享受美食。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

端節吃粽子注意搭配幫助消化的蔬菜和水果，把握「吃粽3撇步」就能健康享受美食。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎在國內逐漸進入社區傳染的高峰期，適逢中國人非常注重的端午佳節，大街小巷粽香滿溢，不論是自己包粽或是選購市面上的粽子，只要把握「吃粽3撇步」，選擇雜糧粽、搭配蔬菜及蛋白質，一餐一顆適量吃，就能在端午佳節安心享受美食，擁有健康身體及良好免疫力，隨時準備好對抗新冠病毒。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，疫情期間更應該重視均衡飲食的重要性，才能擁有良好免疫力，把握「吃粽3撇步」就能健康享受美食：

1、 一餐一顆適量吃：一顆粽子的澱粉含量相當於一碗飯，甚至更多，適合當成正餐的主食，並且每餐吃一顆才是比較剛好的份量哦!
2、蔬菜不能少：粽子本身的組成以糯米為主，常見餡料有一小塊豬肉、一顆栗子、少許蝦米及香菇，而為了要炒香餡料通常也會加入較多的油，因此澱粉及油脂的比例高，而蔬菜及蛋白質相對不足，記得搭配一盤蔬菜和一份瘦肉或魚，才能讓粽子餐更均衡、餐後血糖更穩定。
3、全榖雜糧包入粽，營養更加分：市面上越來越多養生雜糧粽，例如五穀粽、紅藜粽、小米粽等都是不錯的選擇，這些全榖及未精製雜糧有豐富的維生素B群、維生素E、膳食纖維以及礦物質鉀、鎂，可以保護心血管、維持腸道健康並增強免疫力，是很棒的防疫食材之一。

▲▼端節吃粽子注意搭配幫助消化的蔬菜和水果，把握「吃粽3撇步」就能健康享受美食。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥再次提醒鄉親，新冠肺炎在國內逐漸進入社區傳染的高峰期。端午佳節粽飄香，粽子熱量高也比較不容易消化，有脹氣問題或腸胃道功能較弱的人，一定要細嚼慢嚥且不過量，食用時搭配富含酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果等，有助消化吸收。慢性病患者有三高（高血糖、高血壓、高血脂），請謹記適量攝取，且把握三低（低糖、低鹽、低油）一高（高纖）與均衡飲食的五大原則，仍可和家人健康吃粽，但和家人飽餐一頓後，也請一同出門散步運動。
 

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