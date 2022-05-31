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朱學恒直播2小時收驚人斗內！霸氣「加倍捐」護師工會：側翼看好了

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宅神朱學恒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

「宅神」朱學恒近日狠酸總統蔡英文，祝賀黃子佼日前迎來女兒「黃玉米」的誕生根本是「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」，被指是觸霉頭，之後開直播被抖內了2萬多元，引發各界抨擊。對此，朱學恒30日晚間再開直播反擊，表示將把當晚收到的斗內「加倍捐出」，最後他共收到42萬多元斗內，依他的說法，未來將捐出84萬多元。

四叉貓（劉宇）30日凌晨在臉書發文，指朱學恒鬧完黃子佼的生女賀文後，在YT頻道開了一場直播，被觀眾抖內了2萬3974元，引來網友氣憤痛批，「吃人血饅頭」，「萬老師」郭昱晴更痛罵，「他真是夠了！」為此，朱學恒30日晚間邀請資深媒體人黃暐瀚連線直播，並表示網路上現在有許多人對他收到2萬多元抖內感到不滿，「2萬多很多嗎？這些人是不是沒有看過錢？」

▲朱學恒與黃暐瀚連線直播。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒與黃暐瀚連線直播。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒指出，他會把晚間收到的斗內，加倍捐給台灣護師醫療產業工會，「今天各位斗內多少，我就加1倍捐出去」，以保護、爭取護理師應有的權益。消息一出，直播觀看人數一度達1萬4000人，就連國民黨台北市議員徐巧芯也捐了台幣9000元，最終2小時的直播，朱學恒收到了超過42萬元。

朱學恒強調，他並不差這些錢，但要那些網軍、側翼看好了，「我做好事沒有在客氣的」，而他也會將YouTube官方抽走的30%斗內收益金額給補齊。

許多網友事後也湧入四叉貓臉書留言，「要捐多少？」、「要跟上嗎？捐給護理師哦」。四叉貓晚間也回應，朱學恒才捐一集也太小家子氣，「我的YT頻道創帳號至今收到的所有抖內金，全部翻2倍捐出去做公益都沒問題。」不過根據四叉貓所公布數據，他YouTube頻道所收到的7筆抖內中，最高才170元，總金額為747元，若依朱學恒的做法捐2倍，捐出金額將會是1494元。

▼四叉貓公布他的YT頻道創帳號至今收到的所有抖內金。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓公布他的YT頻道創帳號至今收到的所有抖內金。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）。

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