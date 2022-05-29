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蔡英文祝賀黃子佼當爸被宅神狂酸　他傻眼：這什麼觸霉頭操作？

▲▼黃子佼。（圖／翻攝自Instagram／mickey1972330）

▲總統蔡英文寫信祝賀黃子佼與孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／mickey1972330）

記者杜冠霖／台北報導

藝人黃子佼與孟耿如19日迎來女兒「黃玉米」的誕生，好人緣的他也收到不少政治人物的恭喜訊息，包括總統蔡英文、台中市長盧秀燕等人在內，但近日兒童染疫死亡的議題爭吵不休，「宅神」朱學恒發文狂酸「十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡」。對此四叉貓（劉宇）表示，怎樣也不該去鬧別人的婚喪喜慶，「別人生小孩跑去留言很多孩子走了，這什麼操作我真心不懂。」

「宅神」朱學恒稍早在臉書轉發，總統蔡英文寫給黃子佼與孟耿如的信，總統在信中寫道「歡迎玉米來到地球」，恭喜黃子佼與孟耿如成為爸媽，「祝福你們全家幸福美滿、平安順利」，最後還親筆簽名。

朱學恒感嘆，「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌」，最近兒童染疫死亡的事情吵得沸沸揚揚，但總統卻只關心藝人生小孩的事情，「醒醒吧，那死掉的十個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的，而你敢說死十個孩子算多，蘇貞昌就要立馬偵辦你呢。」

蔡英文近日飽受抨擊，戰火居然波及到藝人黃子佼，對此，四叉貓表示，通常台灣人還是有一定的底線啦，再怎樣也不該去鬧別人的婚喪喜慶，「別人生小孩跑去留言很多孩子走了，這什麼操觸霉頭作我真心不懂。」

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