郭董神機被逆轉！宅神「才測Ct值27.7」　今PCR結果尷尬了

▲朱學恒直播測試郭董的PCR機。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者周亭瑋／綜合報導

近來許多政治名人陸續試用「郭董版PCR機」，宅神朱學恒前天（25日）也直播測試，當場驗出Ct值27.7，不過快篩為陰性，而今天他也透露PCR結果，不禁苦笑「直播亂玩機器的悲劇。」

鴻海創辦人郭台銘投資富佳生技公司製造的唾液快篩機，近期已向衛福部申請核准，不少名人也開箱試用。朱學恒前天用此機器測出Ct值27.7，但快篩卻顯示陰性，讓他陷入機器測試難題。

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在宅神「直播被確診」的同時，也掀起輿論回響，不少網友笑虧，直播翻車現場；然而，今天他透露PCR結果為陰性，再度讓結局大逆轉。

▲宅神秀出PCR陰性證明。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

另外，衛生福利部次長石崇良之前被問及，朱學恒使用唾液快篩機的檢測問題時，他表示，快篩試劑敏感度不同，一般Ct值在25以下者，能順利被測出來，但若在25以上，可能是偽陰性。

至於當使用郭董神機測出陽性，是否該去檢測PCR？石崇良回應，如果民眾有症狀且快篩陰性，應前往醫院求診，由醫師判斷是否採檢PCR。

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