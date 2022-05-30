親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

▲ 羅斯16歲那年殺害父親的未婚妻。（圖／Auburn Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州2019年發生一起兇殺案，一名年僅16歲的少年不滿父親在他親生母親去世不到一年內另結新歡，一氣之下開槍殺害他未來的後母。事隔2年多，這名少年23日在法庭上認罪，被判50年徒刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於阿拉巴馬州奧本市（Auburn），當時僅16歲的羅斯（Ross McFarland）對父親約翰（John McFarland）的未婚妻懷特（Martha Jones 'Marti' White）抱有敵意，因為二人在他母親唐娜（Donna McFarland）去世短短11個月後就訂婚，於是在2019年10月17日開槍將她殺害。

約翰是一名醫師，唐娜則是專攻微生物學的科學家。二人結縭22年間生下3個孩子，包括羅斯、艾弗里（Avery）及山繆（Samuel），但唐娜在2018年11月不幸去世，享年45歲。

66歲的懷特是一名退休教師，也是2個孩子的母親和5個孫子的祖母，2019年和約翰訂婚後，羅斯一直對她心懷不滿，因此將她殺害。當地警方趕抵現場時，懷特已經陳屍地板上，臉部有槍傷。

當局事後調查發現，約翰家中一把40S＆W口徑的手槍消失了。羅斯一名好友後來也出面作證表示，他目睹羅斯趁懷特轉頭時對她開槍，撿起彈殼後逃離現場。事發經過2年，18歲的羅斯23日承認犯下謀殺罪，被判處50年有期徒刑。

判決出爐後，懷特的女兒柴森（Elizabeth Chaisson）聲明指出，懷特將一生奉獻給最需要幫助的人，直到生命的最後一刻都在幫助有需要的孩子們，而這項判決使他們離伸張正義更近一步。約翰目前則擔任當地警長辦公室醫療中心負責人及東阿拉巴馬醫療中心急診醫師，現已再婚。

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