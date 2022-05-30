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拳擊賽誤傳槍響！觀眾驚恐逃釀踩踏18傷　大坂直美目擊嚇到飆髒話

▲▼大坂直美遇到疑似槍擊案。（圖／翻攝自推特、美聯社）

▲大坂直美目擊民眾驚慌逃竄爆踩踏事件。（圖／翻攝自推特、美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州小學才剛發生大規模槍擊案，而紐約州一座體育館29日疑似傳出槍響，觀眾聽到後以為有槍手在場，立刻嚇得驚慌逃竄，甚至出現踩踏事件，讓當時也坐在觀眾席的日本網球好手大坂直美嚇得在推特大罵，「我真他x媽嚇壞了。」

根據CNN報導，紐約州布魯克林（Brooklyn）巴克萊中心（Barclays Center）29日舉辦拳擊比賽，結果賽事在深夜結束後，觀眾準備離場的同時，卻突然傳出有人在場內開槍的謠言，結果群眾嚇得向外奔逃，引發嚴重踩踏事件，最終造成18人受傷，9人被送往當地醫院。

由於近來美國發生多起重大槍擊案，現場類似槍聲的巨大聲響，導致民眾陷入恐慌，當時網球好手大坂直美人也在觀眾席，她在推特回憶起當時的狀況，直接飆出髒話表示，「我真他x媽嚇壞了。」

▲▼大坂直美推特貼文。（圖／翻攝自推特／@naomiosaka）

▲大坂直美在推特直呼嚇壞了。（圖／翻攝自推特／@naomiosaka）

大坂直美說，「我在巴克萊中心，突然聽到尖叫聲，人們開始逃竄，然後有人大喊有名槍手正在開槍，我們不得不擠在一個房間裡緊閉著門，我真他x媽嚇壞了，真心希望每個人都安全逃生了。」

紐約警方事後澄清，現場沒有發生任何槍擊事件，而是發生了類似的巨大聲響，才會導致人們誤會而慌忙逃生，目前還不清楚聲音的來源。

 

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