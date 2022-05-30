拜登親訪德州　慰問校園槍擊案罹難者家屬

▲美國總統拜登與夫人吉兒到場悼念、慰問。（圖／路透）

文／中央社德州尤瓦爾迪29日綜合外電報導

美國總統拜登今天親自前往德州尤瓦爾迪（Uvalde），慰問當地校園槍擊案遭槍殺的19名兒童和2名教師家屬，以及當地居民。

拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）拜登參觀了校園外的1座紀念館，參加天主教彌撒，並會見第一線緊急服務人員以及罹難者親屬。

拜登致詞時呼籲採取行動，避免這個努力收緊槍支管制卻一再失敗的國家再次發生大屠殺悲劇。

拜登在德拉瓦大學（University of Delaware）發表演說時表示：「我知道，我們不能透過法律禁止悲劇發生，但我們可以讓美國更安全。我們終於做可以必須做的事情，來保護人民和孩子們的生命。」

▲德州槍擊案再次撕裂美國的傷口。（圖／路透）

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在尤瓦爾迪的洛伯小學（Robb Elementary School）犯下槍擊案，1個多小時後遭到擊斃。此事件造成19名學童和2名教師喪命，為美國近10年來傷亡最慘重的校園槍擊案。

德州當局27日坦言，接獲報案電話後，多達19名警察在學校走廊等候近1小時，才進入現場、擊斃槍手。調查人員正試圖釐清警方何以做出錯誤決策。

美國司法部今天也宣布，將就執法單位應對反應展開「關鍵事件審查」（Critical Incident Review），以了解事發當天執法人員的行動，並找出缺失與最佳實務作法，供未來面對類似狀況的第一線人員參考。





