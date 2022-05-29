德州小學血案21死　生還者：槍聲不斷「全班沒人敢尖叫」

▲學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

中央社尤瓦爾迪28日綜合外電報導

美國總統拜登明天將前往德州尤瓦爾迪，針對校園槍擊案進行探視慰問。這起血案今天傳出更多令人心碎的故事。有學生回憶說，儘管當時槍聲不斷，全班沒人敢尖叫。

24日德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊血案，造成19名兒童和2名教師死亡及多人受傷。18歲凶嫌拉莫斯（Salvador Ramos）最後遭擊斃。

槍案發生時，10歲的薩立納斯（Samuel Salinas）正坐在他4年級的教室中，槍手闖了進去時做了一個讓人不寒而慄的宣言：「你們都死定了。」

▲拉莫斯闖入校園的身影。（圖／達志影像／shutterstock）

薩立納斯告訴美國廣播公司（ABC），然後「他就開始掃射了」。

薩立納斯認為凶嫌有朝他開槍，但子彈擊中椅子，碎片射進他的腿。他說：「我裝死，所以他沒有射我。」

另一名學生丹尼爾（Daniel）表示，他看到凶嫌透過教室門上的玻璃開槍，並打中他的老師。

丹尼爾告訴「華盛頓郵報」（The Washington Post），子彈「很燙」，另一顆子彈打中一名同學的鼻子時，他還可以聽到那令人作嘔的聲音。

丹尼爾回憶，儘管不斷傳出槍響，大家都不敢尖叫，他的老師躺在地板上流血，但她不斷告訴學生們「保持冷靜、留在原地、不要輕舉妄動」。1個多小時的時間，除了偶爾傳出的哭聲和低語，他們只能等待著警方救援。

最終，丹尼爾被打破窗戶的警察救出。事發之後，他經常做惡夢。丹尼爾的媽媽婉拒透露他們的姓氏。

法新社報導，德州有關當局27日坦承，事發當下，有多達19名警察在學校的走廊待了將近1個小時，但沒有採取任何行動，因為他們認為槍手已經結束殺戮。警方稱這樣的延誤是「錯誤的決定」。

▲為受害者而設置的紀念碑有許多民眾前來悼念。（圖／路透）

今天中午，有數十人聚集在尤瓦爾迪法院的廣場，那裡已經成為向遇害的人及倖存者致意的傷心地。

噴泉周遭豎立21個簡單的白色十字架，代表著每個遇害的人。

民眾留下玩具和鮮花愈堆愈多，現場還有「愛你」、「我們將會想你」等令人心碎的信息。

33歲的當地居民雷諾瓦多（Humberto Renovato）要求在場的人手牽著手，在十字架那圍成一圈禱告。

總統拜登明天將前往尤瓦爾迪，並再次鼓吹槍枝管制。