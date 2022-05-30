嘉義38人水上摩托車團衝澎湖！1女落海　2疑點曝「不知後座空了」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣水上摩托車協會日前辦理團訓，38名成員分別騎乘24輛水上摩托車，28日從嘉義布袋港出發前往澎湖東吉嶼（又名東吉島），沒想到來自台北的胡姓女子中途落海失蹤，至今仍未尋獲。奇怪的是，有加入搜救的海釣船人員聲稱，當日上午9點30分左右就在無線電中聽聞有人落海，澎湖海巡隊卻在將近11點才獲報，而且落海地點完全不一樣；另外，當時載著胡女的男姓友人向警方表示不知道人何時落海，是即將抵達東吉嶼時，經同行其他人提醒才發現，全案疑點重重。

▲嘉義太保水上救難協會與彰化、台中救難協會一起加入救援行動。（圖／翻攝自許正義臉書）

回顧整起事件，這個由38人組成的水上摩托車團，28日上午8點20分左右，分別騎乘24輛水上摩托車在嘉義布袋港報關出發，準備跨海前往澎湖東吉嶼，繞行一圈後進入馬公，沒想到卻在上午9時許左右，一群人行經外傘頂洲時，胡女不慎落海失蹤；澎湖海巡隊上午10時45分許獲報，立刻通報線上海巡艇搜尋，並透過廣播系統呼叫附近海域船隻幫忙注意，同時成立應變中心漏夜搜尋，但至今仍未尋獲胡女。

根據《自由時報》報導，這起事件目前有2大疑點尚待釐清，第一，是落海時間和位置眾說紛紜，有加入搜救的海釣船人員聲稱，當日上午9點30分左右就在無線電中聽聞有人落海，地點是在海峽中線，但澎湖海巡隊是在上午10時45分接獲通報，落海地點則是外傘頂洲；第二，當時負責駕駛水上摩托車的男姓友人向警方表示，不知道胡女是何時落海，是在即將抵達東吉嶼時，經同行友人提醒，才發現人不見了，回程沿路搜尋卻都沒有找到相關蹤跡。

▲海巡艇在東吉嶼海域附近巡航 。（圖／記者陳韋男翻攝）

嘉義縣太保救難協會昨日（29日）會同彰化與台中救難協會，一起加入救援行列，太保救難協會理事長許正義表示，已派出4船6水車約30人前往約通報落海的地點協助搜救。此外，海巡截至29日8時也已投入10艇、空偵機3架、無人機2架共計72員投入搜救，但目前仍未傳來好消息，期望能把握黃金救援72小時，早日找到失蹤的胡女。