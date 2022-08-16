秦皇島價值264億銅精礦離奇「失蹤」　30萬噸貨物被「劉宇」無單運走

▲河北秦皇島碼頭發生30萬噸銅精礦被無單運走的離奇事件。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸13家公司14日採購多批總價值約60億元人民幣（約264億元新台幣）銅精礦運至秦皇島港等待配運，不過，近30萬噸銅精礦竟然未經授權被第三方運走。事發後，負責秦皇島港口作業的秦港公司否認與貨物「失蹤」有關，事件則指向第三方名叫「劉宇」的人無單運走。

▲河北秦皇島碼頭。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，有市場消息稱，秦皇島港銅精礦離奇失蹤事件涉及的國企，包括江銅國貿、萬向資源、浙江物產、珠海華發、廈門象嶼等。秦港股份在公告中提到，13家貨主總價值60億元（人民幣，下同）的30萬噸銅精礦是被第三方劉宇無單運走，劉宇與公司無關係。

大陸銅行業相關人士透露，劉宇曾為一家銅企的採購部領導，之後單飛做銅精礦原料的貿易生意，「劉宇在銅精礦市場做了大概八九年的時間，目前在全國銅精礦貿易市場的交易量名列前茅，名下公司年貿易量在100萬噸左右。」

另據《天眼查》APP顯示，劉宇是深圳瑞呈辰陽貿易有限公司等3家公司的法定代表人，另在寧波億銅源國際貿易有限公司等9家公司擔任股東，在葫蘆島東方銅業有限公司等8家公司擔任高管。

整起事件目前指向劉宇為何能在未經貨主允許的情況下運走30萬噸貨物？據陸媒報導，8月2日，貨主、貨代公司和劉宇2日曾出席一場三方質詢會，劉宇承認寧波和笙和葫蘆島瑞升兩間公司通過秦皇島外代物流，實施無貨主指令提取貨物進行轉賣的行為。

某貨主透露，「在質詢會上，劉宇預判銅價會上漲，於是在6月份投入大筆資金進行單邊做多投資，但買入不久，銅價便大幅下跌，最後被強行平倉、割肉，損失慘重。所以這次提前轉賣貨物後，無法再把貨物填補回來，導致暴雷。」

至於劉宇的說詞則讓多間貨主無法認同，有貨主強調，無單放貨事件曝光後，13家貨主已向公安機關報案，以合同詐騙罪立案，希望公安機關和相關機構查明真相，追查銅精礦的去向。