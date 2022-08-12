首爾暴雨13人死亡！姐弟「跌進水溝」慘被洪水沖走　屍體都找到了

▲南韓8日暴雨，首爾市江南區新殺站附近遭大水淹沒。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾8日迎來致災性暴雨，在超過400mm雨量的強烈襲擊下，就連重達40公斤以上的人孔蓋都因無法承受巨大水壓而噴飛，就有一對40多歲姐弟從大樓走出後，便失足跌入水溝內，繼弟弟的屍體於10日下午被發現後，姊姊的屍體也於昨（11）日晚間被發現陳屍他處。

根據《韓聯社》引述中央災難安全對策本部統計數據，隨著該名女性受害者的屍體在距離失聯地點4公里處被發現，截至今（12）日上午6時共累計13名死者、6人依舊失聯。

韓媒《韓國日報》、《東亞日報》指出，一對40多歲的姐弟8日晚間10時49分慘遭急流沖走，之後失足墜入位於首爾市瑞草區瑞草洞「曉星哈靈頓塔」大樓附近的人孔蓋內，其中弟弟的屍體於10日下午3時3分在瑞草洞「Raemian公寓大樓」公車站前人孔蓋內的雨水排水管被發現，距離失足地約1.5公里。

消防當局研判，姐弟倆失足墜落的人孔蓋雖然是用鎖頭固定，在材質上可以說是非常堅固、難以輕易打開，但畢竟當天晚間的時雨量來到50mm以上，因此就連40公斤重以上的人孔蓋都有可能因為無法承受水壓而噴飛。

另外，一名居住在首爾市瑞草區瑞草洞「江南大樓」的40多歲男性，8日晚間10時59分為了確認停在地下停車場的愛車的狀況，親自走到地下2樓，豈料卻遭灌入停車場的洪水沖走，最後警消人員於11日下午3時24分在地下3樓發現該名男性的屍體。

►南韓暴雨！馬路「140kg人孔蓋」撐不住水壓噴發 炸裂慘況曝光

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》