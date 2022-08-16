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社會 社會焦點 保障人權

工人維修台7線失蹤1夜　警消大舉搜山...他突現身員工宿舍

▲桃園市消防局15日傍晚接獲報案指稱，林姓工人維修台7線公路邊坡工程時突然失蹤，警消人員入山搜尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局15日傍晚接獲報案指稱，林姓工人維修台7線公路邊坡工程時突然失蹤，警消人員進山搜尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局15日傍晚接獲報案，指稱1名林姓工人，維修台7線邊坡工程時突然失蹤，消防局指揮中心指派巴陵分隊組成搜救小組，會同大溪警方上山搜救，搜救一晚後今天清晨再增加特搜人員上山救援，卻在清晨近8時許，發現他自行回到員工宿舍，身體並無不適也未就醫。至於他為何失蹤，警方正在調查釐清中。

▲桃園市消防局15日傍晚組成搜救隊伍上山搜救林姓工人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局15日傍晚組成搜救隊伍上山搜救林姓工人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，15日下午4時59分指揮中心接獲報案指稱，52歲的林姓工人上午9時許在復興區高義禮台7線巴陵段維修邊坡工程途中突然失蹤，指揮中心立即派遣巴陵分隊出動，同時申請電信公司電話查址，經回覆該電話最後基地台標注位於復興區高義里796地號，因林已關機無法聯繫上。

▲桃園市消防局16日清晨在工人宿舍發現林姓工人，所幸身體並無不適。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局16日清晨在工人宿舍發現林姓工人，所幸身體並無不適。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局搜救人員於晚間6時38分抵達工地入口，立即沿台7線道路搜尋，都未發現走失工人；消防局指揮中心加今天清晨派第四搜救分隊、特搜大隊犬隊人員上山協尋，於上午7時57分經過維修工程人員宿舍時，卻離奇發現失蹤的林姓工人隨身物品已在宿舍，林姓工人緩緩從宿舍中走出，對於為何出現宿舍，警方人員正在詢問了解，經救護人員檢查林姓工人身體並無不適，也無需就醫，15名搜救人員完成救援任務返隊待命。

▲桃園市消防局完成搜救任務後，解編返回隊部待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局完成搜救任務後，解編返回隊部待命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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