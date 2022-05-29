尼泊爾班機失聯「距降落剩5分鐘」　直升機空中搜救折返原因曝光

▲失聯飛機自旅遊觀光小鎮博卡拉起飛，原定前往卓姆索姆。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一架小型飛機29日上午起飛後不久失聯，機上22人生死未卜，有消息指出，班機失聯的時候只距離降落約5分鐘。儘管當局緊急派出直升機試圖進行搜索，但官員透露，直升機因天氣惡劣折返，無法進入失聯班機最後已知位置的區域。

綜合路透等報導，尼泊爾塔拉航空這架飛機自旅遊觀光小鎮博卡拉（Pokhara）起飛，原定前往卓姆索姆（Jomsom），但卻在不久後與塔台失聯。一名不願具名的航空公司人員透露，這架飛機失聯的那一刻，距離降落目的地卓姆索姆只有5分鐘。

尼泊爾民航局透過聲明表示，一架直升機升空進行搜索後，因天氣惡劣返回卓姆索姆，未能找到失聯班機，「一旦天氣狀況好轉，多架直升機將從首都加德滿都（Kathmandu）、博卡拉及卓姆索姆起飛進行搜索，軍警搜救小組已經動員前往現場」。依據氣象局的說法，29日上午開始，博卡拉、卓姆索姆區域始終雲層密布。

現已知失聯班機載有22人，包括19名乘客及3名機組人員。塔拉航空表示，機上載著4名印度人、2名德國人與16名尼泊爾人，而乘客之中有7人是女性。警方表示，一組地面救援隊已出發前往喜馬拉雅山的道拉吉里峰（Mt. Dhaulagiri）附近地區。

尼泊爾過去曾傳出空難事故。2018年3月，美國孟加拉航空公司一架飛機飛往加德滿都，但卻在降落時墜毀起火，造成機上71人中，有51人喪命。

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