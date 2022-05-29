即將出關！柯文哲公開「隔離房間」陽台＋書房　明到議會總質詢

▲台北市長柯文哲公布自己確診隔離的自宅房間。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲22日確診，展開居家隔離至30日0時解隔，期間皆使用視訊開會居家辦公。面對解隔前夕，柯文哲29日自拍影片，對外公布自家房間，並提及30日將到議會總質詢，希望透過彼此合作，讓台北市更好。

柯文哲22日上午快篩陽性，緊急到仁愛醫院PCR，並於晚上被通知陽性確診。據了解，柯文哲當晚被通知確診後，為避免傳染給妻子陳佩琪與兒女，所以聯絡曾確診解隔的幕僚，並載至同樣確診的朋友家中隔離；但因為兒女25日晚間確診，其中兒子發燒昏倒送急診，使他更改隔離地點，26日再回到自宅中隔離。

面對居家隔離時間剩下不到一天，柯文哲29日親自拍影片曝光房間模樣。柯文哲表示，該房間有一個小陽台，但自己大部分時間都是在旁邊的「超小書房」，而房內還有獨立衛浴設備，小孩則住在其他間房間，「有需要再出去看他們。」平常除了出去領便當外，大部分都待在這間房內。

柯文哲提及，今天是居家隔離最後一天，30日將繼續正式上班，且一上班就要到市議會總質詢，「反正該準備就準備，按照議員的質詢，我們就認真回答，總是希望透過彼此合作讓台北市更好。」並祝福大家平安健康，「我們明天見。」