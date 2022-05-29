柯媽輕微顱內出血　柯文哲嘆「三明治世代」：每天很多要煩惱的事

▲台北市長柯文哲確診解隔前一天，親自錄影回應時事議題。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

「柯媽」何瑞英於21日在家跌倒，被送到加護病房，但台北市長柯文哲卻於22日確診遭居隔，因此無法前往新竹探視。柯文哲29日解隔前夕感嘆，儘管明（30）日解隔，但也要開始上班，並到市議會進行總質詢，「三明治世代」每天都有很多要煩惱的事，總是得想辦法一關一關度過。

台北市長柯文哲22日確診，預計30日0時解隔。面對即將解隔，柯文哲29日下午錄影表示，因為柯媽跌倒送加護病房，有輕微顱內出血，所以原本上星期要回新竹，結果當天早上快篩呈現陽性，緊急到仁愛醫院PCR也是陽性反應，因此得居家隔離，便無法回去新竹看柯媽。

柯文哲提及，就算明（30）日解隔，也得要回去上班，且要開始進行市議會總質詢，「恐怕要另外找時間回家看一下媽媽。」現在差不多90歲的柯爸、柯媽都在新竹，這也是個大問題，「我們這一代『三明治世代』，上面有父母、下面有小孩子，每天都有很多要煩惱的事。」不過總是得想辦法一關一關過去。

另外，先前兒女相繼染疫，兒子甚至因為發高燒昏倒送急診，柯文哲稱，現在女兒症狀很輕微，就像是感冒一樣，而兒子吃藥後這幾天都算穩定，沒什麼大問題。