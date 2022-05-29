這五類人可加碼領快篩！　台中免費發放對象一次看

▲台中市長盧秀燕宣布對五類人，將免費發送快篩試劑。（圖／翻攝自YT）



記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

全國今(29)日本土確診新增7萬6539例，台中市新增8959例本土個案，因應國內疫情升溫，更有年幼孩童傳出確診後轉為重症情形，中央日前才宣布針對0到6歲的兒童免費發放快篩試劑，台中市府29日也針對5類民眾，除中央原先發放的快篩試劑外，再加碼贈送，就是希望能普及快篩，避免憾事發生。

台中市長盧秀燕也對此說明相關細節，在幼童部分，台中市府先前已宣布2到12歲的幼童可以領取2劑快篩，該政策與中央日前宣布0到6歲幼童每人可免費領取5劑快篩試劑並不衝突，也就是說2到6歲兒童，每人共可領取7劑快篩試劑，不過家長還需留意台中市府所發放領取的管道，與中央所宣布發放管道不同。

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盧秀燕說明，台中市府所加碼的免費領取快篩試劑，家長如要領取可透過幼托系統、教育系統或民政系統，在5月30日起開始造冊發放，而中央所發放的快篩試劑，則須由有販售實名制快篩的藥局與衛生所領取，並須按身分證尾數分流領取。

▲台中五大對象免費發送家用快篩。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕表示，另外4類可以免費領取快篩的人員為，65歲以上長輩（包含55歲以上原住民），其中該類較為特別，並非免費普發，長輩們需前往施打疫苗才可以免費領取；再者則為照顧型機構工作人員與住民，除中央配給的3劑快篩試劑外，台中市府再加碼2劑，共可領取5劑快篩，並有弱勢民眾（中低收入戶、低收入戶、遊民與列冊獨居老人等），除中央所配給的5劑快篩試劑外，還可以再領取台中市府所發放的500元快篩補助金。

最後則是和平區區民，盧秀燕解釋，由於和平區便利商店稀少，更不要說藥局幾乎沒有，且該區僅有兩個衛生所，導致區民就算想買快篩試劑，有錢也買不到，因此加碼和平區區民每人可免費領取2劑快篩試劑。

此外，30日也是國中BNT接種的日子，盧秀燕指出，雖然這次是孩子第三次接種新冠肺炎疫苗，還是要提醒家長與同學們留意，接種前一天要提醒孩子早點就寢、充足的睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張；打完疫苗後，市府已請學校持續注意學生的身體狀況，後續孩子如出現身體不適症狀，學校護理關懷與市府的衛生系統會立即啟動，請家長放心。