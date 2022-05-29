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蘇貞昌喊查辦不實謠言　羅智強要賴清德出面：你是執政黨較有溫度的人

▲▼賴清德出席《李應元 牽手一生護台灣》新書發表會 。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這（麼）多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，對此，北市議員羅智強表示，執政黨裡尚知民苦的公職應該要站出來講話、表達立場，尤其是有意參選總統的賴清德，他算是執政黨要角中，過去發言相對較有溫度的人，此時，是表達態度的時候，賴清德不能沉默不語。

刑事局29日召開記者會表示，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

羅智強指出，「很多孩子都走了」一句話，激起了萬千父母心中的不捨，也是這一句話，讓蘇貞昌震怒，表示要究責查辦假消息，同樣的一句話聽在人民的耳中和聽在高官的耳中，竟是全然不同的極端反應，這就是疫情海嘯下官與民、雲和泥的鴻溝。

對於朱立倫說要號召全國「黨」公職，通通聲援郭彥均，羅智強表示，這和政黨對決無關，不需要訴求政黨對決，即便是站出來表達不捨的國民黨公職，「我相信，他們也不是因為自己是國民黨的公職，才站出來講話，他們是為了天下父母、黎民百姓站出來講話的。」

羅智強指出，執政黨裡尚知民苦的公職應該要站出來講話、表達立場，尤其是有意參選總統的賴清德，他算是執政黨要角中，過去發言相對較有溫度的人，此時，是表達態度的時候，賴清德不能沉默不語。

羅智強表示，賴清德有責任、有義務站出來告訴大家「很多孩子都走了」蘇貞昌要查辦，你們認同嗎？如果有朝一日賴清德成為總統，也會用國家機器去打擊人民的無奈和感慨嗎？很多孩子都走了，我們站出來重說郭彥均這句話不是因為黨派，而是身而為人的不捨之鳴。

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