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賴清德「中台灣疫情進入高峰」　讚盧市府推「疫苗五箭齊發」

▲▼副總統賴清德訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德29日訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」時表示，中台灣正要進入高峰期，勉勵大家不能鬆懈，要齊心協力，守護中台灣民眾的健康。他除了感謝台中榮民總醫院與台中市政府齊心合作，也特別提到台中市政府衛生局推動「疫苗五箭齊發」增加疫苗的覆蓋率。

賴清德下午抵達後，先聽取台中榮民總醫院院長陳適安簡報「中央公園快篩PCR給藥得來速規劃及動線說明」；隨後，他致詞時表示，他要代表總統蔡英文衷心感謝台中榮民總醫院與台中市政府齊心合作，在中央公園開闢「快篩PCR給藥得來速」，成功紓解PCR 及給藥的人潮，這樣的積極作為令人欽佩。

賴清德表示，榮民總醫院是台灣非常重要的醫療體系，不僅規模大、服務量能多，而且品質好、效率也高，平時守護國人的健康，在疫情來的時候，全心全力的投入，不僅一件件完成政府交代的工作 ，也成功協助地方進行防疫的工作，可以說在整個防疫過程當中，扮演非常關鍵的角色。

賴清德指出，台中市政府衛生局推動「疫苗五箭齊發」增加疫苗的覆蓋率，目前台中的第一劑疫苗覆蓋率高達92.3%，第二劑高達85%，第3劑也已經來到68%，都高過台灣的平均值。

賴清德說，為了要縮短PCR診斷及給藥流程，很高興看到醫師公會、診所協會及各大醫院與中央、地方政府共同合作。他表示，目前共有18家「快篩陽確診得來速」醫院、17家「診所快篩陽確診得來速」、11家「親子快篩陽確診得來速」，另外包括中央公園這樣的大型得來速就有兩家。

▼副總統賴清德訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德訪視「台中榮總中央公園篩檢站及給藥得來速」。（圖／總統府提供）

賴清德指出，診斷後台中市給藥的覆蓋率也非常好，共有308家診所投入，另外有163家分區藥局、15家衛星藥局、2家核心藥局及20家醫院可以提供給藥。他表示，5月26日中央推動新政策，快篩陽經過醫師評估後，就可以視同確診，目前也有239家診所投入服務。

賴清德說，希望大家共同設定一個目標，就是未來中重症、死亡人數的比例一定要比過去一年低，雖然經歷COVID-19已經有3年之久，但是他認為，目前的中台灣正要進入高峰期，他要勉勵大家還是不能鬆懈。

他提到，今年截至5月28日，台中染疫人口佔臺中市人口約百分之5點多，還達不到群體免疫的條件，可以預期未來染疫的人數還會再增加，因此我們一定要齊心協力，不分藍綠，也沒有中央跟地方之分，大家共同努力，成功守護中台灣民眾的健康。

賴清德指出，要達成這樣的目標，有幾個工作我們一定要做：第一，提高疫苗覆蓋率，請市府協同醫院、診所，特別是要針對65歲以上，尤其是70歲以上的長輩，或是有慢性病、洗腎、安養中心住民，一定要特別擬訂計畫，提高他們的疫苗覆蓋率，因為他們是整個疫情暴露的族群當中，危險性最高的一群。

另外，賴清德說，目前台灣5至11歲小朋友的人口大約是115萬人，政府有準備疫苗，不會不夠，希望接下來能有順序的進行施打，避免家長恐慌，這部分也需要臺中市政府來協助。

賴清德說，第二部分，要精準掌握，從診斷、確診到給藥這段時間有多久，時間越短，中重症、死亡的比例就會越少，目前快篩陽，透過診所或醫院判定視為確診的比例已經達到7成以上，換句話說，很多行政的工作都已經省略，在這種狀況下，他建議台中市政府衛生局應該要掌握每一個病人，從確診到拿藥總共花多少時間，不斷的去精進。

賴清德說，根據統計，47%的死亡個案是在3天內發生，因為台灣的醫療體系很健全，現在又是數位化時代，加上緊急醫療網的功能其實都不錯，希望能設定在24小時內就要給藥，以減少中重症者及死亡的比例。

賴清德強調，第三個目標，是一般民眾的醫療要正常進行，台中榮民總醫院總共有1000多床，一般民眾的醫療床數也有800多床，目前的佔床比是8成多；換句話說，台中榮總醫護人員在防疫之餘仍然肩負著一般醫療服務的重責大任，這是非常重要的。

賴清德說，如果只顧到防疫，把一般醫療服務工作給放掉，這也會引起社會的恐慌，甚至造成很多民眾因為延誤就醫，或者是不能夠得到適當醫療而產生危險，這部分也希望大家共同來努力。

最後，賴清德特別感謝醫護人員的共體時艱，身為醫界的一份子，他為這次全台灣醫療體系的所有醫療同仁表現感到光榮，因為防疫視同作戰，真正戰爭來臨的時候，保家衛國的是國軍；疫情來的時候，保護民眾健康的就是醫療人員，這一次全台灣的醫療同仁，大家都齊心一致，他相信防疫過後，社會都會給予肯定，每一個醫護同仁的肩上都值得配戴一枚勳章。

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