蘇貞昌台中視察喊話加開大型兒童疫苗快打站　盧秀燕回應了

▲針對行政院長蘇貞昌表示未來要在台中設立大型兒童疫苗快打站，盧秀燕強調樂觀其成，但希望相關人力與疫苗供應皆由中央供應。（圖／記者游瓊華攝）



記者唐詠絮、林冠吟／台中報導

兒童輝瑞BNT疫苗25日起陸續開打，因應國內疫情升溫，不少父母護子心切，深怕孩童無疫苗可打，凌晨搶排隊為的就是幫小孩搶到疫苗施打名額，對此行政院長蘇貞昌29日視察台中時回應，表示疫苗劑量足夠，請大家安心，未來更不排除要在台中加開大型兒童疫苗施打站。台中市長盧秀燕則對此回應，台中市針對兒童疫苗施打已做好完善規劃，若要加開大型疫苗施打站台中市府一定樂觀其成，但希望相關人力規劃與疫苗供應都由中央處理，才不會占用到台中現已規劃好的資源。

行政院長蘇貞昌29日上午前往視察台中大肚區西瓜受損情形時受訪表示，針對兒童BNT疫苗開打，有不少家長漏夜排隊幫自家小孩搶施打名額一事，指出兒童疫苗的施打原訂事在學校哩，由學校施打，不過因為疫情升溫關係，學校多改為遠距教學，因此才會有不少家長搶著施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇貞昌也強調，目前已請疾管中心將兒童疫苗配給各縣市政府，並開設大型施打站，盡量給足疫苗，請家長放心讓孩童盡快接種，只要地方政府有任何需要，疾管中心都會快速足量配給，讓家長免於排隊之苦。

不過對於台中是否會開設大型兒童疫苗快打站一事，台中市長盧秀燕則指出，兒童BNT疫苗施打台中市府已做好規劃，並已全部上線，現在正由醫療院所與學校進行施打，而醫療院所第二波施打情形也將在30日上線，如果家長選擇在校園進行接種施打的，也正在進行當中。

盧秀燕強調，對於中央的好意非常樂觀其成，但如果中央要額外加開大型施打站，則希望能由國立與部立醫院來開設施打站，以免占用到台中市現已規劃好的醫療量能，而相關疫苗供應也應由中央來撥給，這樣額外加開的大型施打站台中市府一定是樂觀其成。