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蘇貞昌要法辦郭彥均讓他氣炸　「只敢查民眾不查自家網軍」

▲▼國民黨桃園市議員參選人凌濤29日偕同國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、國民黨新北市議員參選人呂家楷、林鼎超、簡榮宗一起到刑事警察局自首散佈假訊息。（圖／凌濤辦公室提供）

▲國民黨桃園市議員參選人凌濤（左三＿等人前往刑事警察局自首散佈假訊息。（圖／凌濤辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這麼多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，國民黨桃園市議員參選人凌濤批評，蘇貞昌只敢查民眾，不查自家網軍；國民黨台北市議員參選人柳采葳則說，請蘇貞昌、衛福部長陳時中不要再當言論警察。

蘇貞昌日前聲稱「很多孩子走了」是不實謠言，揚言咎責查辦郭彥均；陳時中也在疫情記者會說，該言論涉及假訊息，最高可以開罰300萬元。凌濤29日偕同國民黨台北市議員參選人柳采葳、詹為元、國民黨新北市議員參選人呂家楷、林鼎超、簡榮宗一起到刑事警察局自首散佈假訊息。

凌濤表示，現在的台灣，小孩染疫可能致命、大人說出真話可能被抓，自己身為4歲女兒的爸爸，大家都是以為人父母的心情，心疼因染疫重症跟逝世的孩子，「很多孩子走了，講的都是真話」。

凌濤批評，蘇貞昌不但不追查打壓民眾心聲的塔綠班網軍，竟然還運用公權力恐嚇以真名發言的民眾，「難道蘇貞昌不願意查網軍，只願意解決提出問題的民眾，是怕查網軍查到自己身上？」

凌濤強調，今天大家站出來為孩子發聲，接著國民黨立法院黨團、各縣市議會黨團都會投案 「集體自首」，人民的心聲無法壓制，「要辦就一起辦，不用等蘇貞昌指揮到案，我們自己來投案」。

柳采葳則表示，蘇貞昌親自下令要調查，要把《社會秩序維護法》、《傳染病防治法》變成政府箝制人民的工具，想要用法辦來讓民眾心生恐懼，「不求你悲天憫人，至少要有點同情心」，但是對他們來說太難了。

柳采葳也批評，蘇貞昌、陳時中不要再當言論警察，台灣一個小孩都不能少，蘇貞昌要辦就一起辦，人民不需要言論警察院長，更不需要無良部長，要求政府還給孩子健康環境，同時也還給社會言論自由。

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