「很多孩子都走」要辦！黃國昌批蘇貞昌　「公職抹黑BNT怎沒聽你咎責」

▲前立委黃國昌。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文提及「看到這（麼）多孩子就這樣走了」，引來行政院長蘇貞昌揚言要究責查辦，後刑事局表示，是要查辦散佈相關訊息的內容農場發文，無約談郭彥均計畫，對此，前立委黃國昌表示，針對有系統協力操作的不實訊息，沒有人會反對好好查出幕後指揮者與出資者，令其承擔相應的責任，「問題是：真的有公正辦理嗎？」

刑事局29日召開記者會表示，目前尚無約談藝人規劃，也尚未有任何偵查動作；刑事局解釋，社群網路的疫情不實假訊息，警方都需先函請衛福部疾管署來進行認定，若疾管署認定郭姓藝人發文涉及散播疫情假訊息，才能依觸犯《特殊傳染性肺炎防制條例》偵辦。

黃國昌表示，一席咎責查辦的傲慢發言，引發社會怒火之後，蘇貞昌今天出面表示：「請權責機關公正辦理就好，不針對任何個人」。刑事警察局也急忙澄清：「目前並無規劃要約談郭姓藝人」。

黃國昌指出，問題是：真的有「公正辦理」嗎？去年夏天，為了掩飾疫苗政策的錯亂與準備的不足，有系統地帶風向抹黑BNT疫苗，其中還不乏有權力的公職人員。謊稱民間要引入台灣的BNT疫苗是中國製、謊稱有復必泰商標的BNT是在中國分裝代工、 胡扯民間要採購捐贈的BNT已經快要過期。

對於BNT議題，黃國昌質疑蘇貞昌，「怎麼沒聽過你要咎責查辦？」，而所謂「權責機關公正辦理」的進度又是如何？台灣的民主法治，何時成為即使是明顯不實的虛偽造謠，「只要是幫蘇內閣掩飾問題，就視而不見、一切好說！這到底是哪門子公正辦理？」

黃國昌表示，今天上午，民進黨團也召開記者會幫忙澄清，解釋「行政院長蘇貞昌是指多個臉書粉專同時間發布相關訊息的操作行為」。針對有系統協力操作的不實訊息，沒有人會反對好好查出幕後指揮者與出資者，令其承擔相應的責任。

黃國昌批評，問題是：針對此類由中央廚房指揮的協力操作，是公平地查辦？還是選擇性查辦？面對攻擊執政黨的協力操作，就嚴加查辦；而協助掌權者抹黑政敵，甚至反串進行認知作戰的，經常裝沒事，甚至幫忙緩頰開脫，「如此黨同伐異的行使權力，絕不是台灣該有的民主，更不是台灣應有的法治。」