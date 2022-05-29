屏東+2554　火車站隨到即打3天打1692人！縣府籲中央盡速撥補疫苗

▲屏東火車站隨到隨打兒童疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣29日新增2554例本土確診個案，屏東火車站今日為輝瑞兒童疫苗隨到隨打最後一天，施打446人，一連三天總計施打1692人。縣府表示，下週一（30日）仍將依計畫進入仁愛、信義及萬丹國小等三校為孩童施打輝瑞兒童疫苗，接下來依明日中央疫苗配撥情形另行公布施打順序，而打疫苗是確保孩童就學健康的必要措施，更是許多家長們的期盼，一定會進入校園施打，將積極跟中央討論疫苗撥補事宜。

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此外，為優先照顧孩童，屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），明天將再新增屏東基督教醫院，各醫院主要看診時間及年齡如下：國軍高雄總醫院屏東分院(17歲以下) 每週六上午9:00-10:00、高雄榮民總醫院屏東分院(6歲以下) 每週五上午09:00~10:30、東港安泰醫院(8歲以下) 每週一至週五12:00-14:00、17:00-21:00，假日13:30-16:30、17:30-20:30，屏東基督教醫院(18歲以下)則是每週一至五上午9:00-12:00、17:00-21:00，家長可多利用。

根據衛生局統計，29日公告確診2554人中，醫院及基層診所快篩陽性判定確診為1932人占75.6%，其中，由醫院判定確診有771人（占比39.9%）、基層診所判定確診1161人（占比60.1%），衛生局也提醒民眾，一旦快篩陽可至基層診所看診分流，減輕醫院負荷及急診壅塞。

縣府統計截至5月29日，縣內居家隔離現管人數3504人，今日解隔1906人；居家照護累計29280人，解除20350人，現管8930人。

2554名確診者鄉鎮區域分布：屏東市707案，潮州鎮192案，東港鎮187案，恆春鎮110案，萬丹鄉166案，長治鄉100案，九如鄉59案，麟洛鄉27案，里港鄉52案，高樹鄉38案，鹽埔鄉60案，內埔鄉158案、萬巒鄉60案，竹田鄉37案，新埤鄉33案，枋寮鄉48案，新園鄉110案，崁頂鄉33案，林邊鄉44案，南州鄉42案，佳冬鄉48案，琉球鄉20案，滿州鄉12案，車城鄉17案，枋山鄉5案，三地門鄉38案，瑪家鄉33案，霧台鄉9案，泰武鄉35案，來義鄉28案，春日鄉18案，獅子鄉15案，牡丹鄉13案。